От добра суда не ищут

Россияне стали меньше жаловаться в Конституционный суд (КС), свидетельствует опубликованная на его сайте статистика. Общее количество обращений в 2025 году упало до 25-летнего минимума, а особенно резко — почти в 40 раз — сократилось число жалоб по вопросам защиты избирательных прав. Эксперт объясняет происходящее усложнившейся процедурой подачи обращений, выросшими судебными пошлинами, а также «ростом защищенности прав граждан в обычных судах».

Число граждан и организаций, желающих добиться справедливости в Конституционном суде, снизилось в 2025 году до уровня 2000-го

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом году КС зарегистрировал 11 098 обращений — на 16% меньше, чем годом ранее (тогда их было 13 258), следует из статистики, опубликованной на сайте суда. Это самый низкий показатель за последние 25 лет, и он почти в два раза меньше, чем в 2009 году, когда КС получил рекордное в своей истории количество жалоб — 20 629 (см. график).

На протяжении следующего десятилетия их число в целом снижалось, но в 2022 и 2024 годах был зафиксирован некоторый рост (например, по итогам 2024-го он составил около 6%). Однако в 2025 году тренд на уменьшение количества жалоб вернулся. Осенью 2024 года, комментируя на встрече с президентом общую тенденцию к снижению числа обращений, председатель КС Валерий Зорькин подчеркивал, что одновременно растет их качество и сложность, то есть работы у судей меньше не становится.

При этом в тематике обращений заметных изменений в прошлом году почти не происходило. Как и в 2024-м, самыми актуальными остаются темы, связанные с конституционным статусом личности, в том числе личными и политическими правами — они составляют четверть всех обращений (2727). Больше всего россиян волнует право на судебную защиту (1382 обращения), вопросы социальной защиты (495), а также их трудовые (322) и жилищные права (277). Политические права значительно менее востребованы: так, зарегистрировано всего 29 обращений в защиту избирательных прав граждан. Кстати, по этому разделу наблюдается самое резкое снижение, ведь годом ранее КС зафиксировал 1084 обращения по вопросам избирательных прав (большая их часть пришлась на первый квартал, когда прошли выборы президента). А по вопросам, связанным с митингами и партиями, за весь прошлый год было всего три жалобы.

По темам гражданского права и гражданского судопроизводства в КС обратились в общей сложности более 3000 человек, уголовному праву и процессу посвящена 2091 жалоба. И даже в вопросах организации публичной власти более трети от всех обращений (148) посвящены деятельности судов. Довольно высоким остается интерес к вопросам военной службы (71 обращение, годом ранее было 83). А наименее актуальным для россиян традиционно является международное право: по этому поводу в КС в прошлом году обращались только два раза.

Доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова отмечает, что сокращение числа жалоб в КС — очевидная тенденция и для нее вряд ли есть одна-единственная причина. Во-первых, напоминает она, путь граждан в КС удлинился и усложнился еще в 2020 году, когда появилось требование исчерпать перед подачей жалобы все средства судебной защиты вплоть до обращения в Верховный суд. Во-вторых, в 2024 году этот путь стал еще и дороже в связи с существенным увеличением госпошлин на каждом судебном этапе. А в 2025-м мог проявиться отложенный эффект двух этих мер.

«Я не стала бы исключать и третью причину: выросла защищенность прав граждан в обычных судах»,— добавляет госпожа Кряжкова. Ведь КС в последние годы в основном занимался не оценкой конституционности положений законов как таковых, а корректировкой неверной правоприменительной практики, поясняет эксперт: «А если практика граждан устраивает, то исчезает и повод обращаться в КС».

Анастасия Корня