Смертность вместо рождаемости

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) расследует смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Все они скончались за время новогодних праздников по не установленной пока причине. Главврач больницы Виталий Херасков заявил, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем. Его слова подтверждает региональный минздрав и предупреждает, что еще восемь младенцев находятся в тяжелом состоянии. Параллельно в соцсетях появились многочисленные жалобы на квалификацию сотрудников роддома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Следственного комитета России в роддоме №1 Новокузнецка

Фото: Следственный комитет Российской Федерации Сотрудник Следственного комитета России в роддоме №1 Новокузнецка

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Первая информация о ЧП с новорожденными появилась в публичном пространстве только 12 января: новокузнецкий роддом №1 внезапно перестал принимать пациенток, объяснив это карантином из-за ОРВИ. Тогда же местное издание NGS42.RU со ссылкой на «источники в медицинской сфере» сообщило, что причиной закрытия мог стать «высокий уровень смертности новорожденных». 13 января эту информацию официально подтвердили госорганы.

Как оказалось, в роддоме умерли девять младенцев — четыре девочки и пять мальчиков. Причем первая смерть была зафиксирована еще 4 января, а 8 января умерли сразу три младенца.

Администрация медучреждения утверждает, что у всех умерших младенцев изначально было слабое здоровье. Временно отстраненный от работы главврач больницы Виталий Херасков сообщил RT, что речь идет о «стационаре третьего уровня», куда направляют «всех самых тяжелых рожениц». «Это все пациенты недоношенные, тяжелые патологии врожденные… Каждый со своим заболеванием, анамнезом и диагнозом,— сказал он.— Они все непростые». Господин Херасков заявил, что врачи «пока не видят какой-то общей причины» смерти младенцев, «с 9-го числа проводятся обследования персонала, предметов и объектов внешней среды — все, что касается контактирующих с детьми девайсов», но пока ничего не выявлено. «Пока исключены, условно говоря, особо опасные инфекции»,— сказал главврач. Отвечая на другой вопрос, он уточнил: «Мы не подтвердили никакой вирусной инфекции. У нас нет оснований думать, что это какая-то респираторная инфекция». Также господин Херасков заявил, что «здесь не прослеживается причинно-следственная связь с какими-то конкретными работниками».

Та же версия у регионального минздрава. Чиновники сообщили, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме было принято 234 родов. При этом 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии: 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них были недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. У всех 17 детей была тяжелая внутриутробная инфекция, у одного ребенка имелся первичный иммунодефицит, говорится в сообщении минздрава. Некоторые дети находились в отделении интенсивной терапии свыше 30 дней. «Всем новорожденным была оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями. К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, столько же переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского согласно действующей маршрутизации»,— рассказали в министерстве.

Мать одного из умерших младенцев Арина Бедарева рассказала телеканалу РЕН ТВ, что ее ребенок скончался после кесарева сечения: «В роддоме я оказалась с жалобой на отеки ног. Лечь и понаблюдаться посоветовала мой акушер. Но у меня обнаружили какой-то вирус и сделали кесарево сечение. Ребенок родился недоношенным 22 декабря. Врач сказал, что мой ребенок заболел, когда уже родился. Чем заболел, не скажу, голова в тумане еще. Лечили-лечили, в итоге 10 января ребенок умер. По словам врача, у ребенка что-то случилось с давлением и он умер от остановки сердца. Но у нас на руках есть заключение патологоанатома, где написано, что причиной смерти является инфекция».

Отметим, после новостей о смерти младенцев в соцсетях появились свидетельства женщин, недовольных состоянием новокузнецкого роддома и квалификацией его сотрудников.

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело «по признакам преступления», предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ведомство опубликовало видео работы следователей в роддоме с комментарием: «Изымается медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорожденных. Кроме того, допрашиваются должностные лица медицинского учреждения». Позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело «для дальнейшего расследования» в центральный аппарат ведомства.

«В данном случае, когда погибли только новорожденные, это, конечно, бактериальная инфекция,— заявил в эфире радио Sputnik бывший глава Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко.— Отягощающим фактором сработали праздничные дни, потому что был только дежурный персонал — это в лучшем случае дежурный врач и акушерка. Как запустился механизм, покажет расследование, но, конечно, я не могу исключить вину своих коллег». Другие известные врачи пока не комментируют ситуацию, предлагая дождаться результатов проверки.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Новокузнецк группу специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии и Санкт-Петербургского педиатрического университета, которую возглавила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Они должны проверить работу службы родовспоможения медучреждения.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал ситуацию «вопиющей» и пообещал «пристально наблюдать за ходом расследования». Член комитета, депутат Госдумы и врач Вероника Власова вылетела в Новокузнецк, «чтобы на месте подробно разобраться в ситуации». «Это, безусловно, трагедия и сигнал о необходимости срочно принимать соответствующие меры»,— заявила она. Депутат предложила тем, у кого есть информация о причинах трагедии, связаться с ней в Telegram.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом проверки и расследования в новокузнецком роддоме: «Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне».

Константин Воронов, Михаил Кичанов, Новосибирск; Александр Черных