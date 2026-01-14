В Третьяковке и Пушкинском музее сменили руководителей

Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, которая ранее руководила ГМИИ имени А. С. Пушкина. Руководителем Пушкинского музея стала Екатерина Проничева, которая работала директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. О новых назначениях сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем канале в Max.

Ольга Любимова написала, что Ольга Галактионова руководила Пушкинским музеем с января 2025 года, а до этого — РОСИЗО. Под ее руководством, отметила министр, были организованы несколько крупных выставок — «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР».

Екатерина Проничева, отметила госпожа Любимова, до руководства Владимиро-Суздальским музеем-заповедником работала главой Департамента культурного наследия Минкульта, а до этого — замглавы Департамента культуры Москвы. «От всей души желаю новых успехов и достижений!» — написала Ольга Любимова.