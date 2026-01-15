Россия заняла последнее место в рейтинге наиболее миролюбивых стран

Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) опубликовал ежегодный рейтинг Global Peace Index (GPI) 2025, в котором Россию поставили на последнее из 163 стран место. Анализ включал оценку уровня преступности, политической стабильности, степени вовлеченности в конфликты и милитаризации.

На предпоследнем 162-м месте оказалась Украина. В нижней части рейтинга также находятся Судан, Демократическая Республика Конго и Йемен. В то же время, в десятку самых мирных стран вошли Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Португалия, Дания, Словения и Финляндия.

Согласно отчету GPI, шестой год подряд на планете снижается уровень миролюбия. За последний год в 86 странах ухудшилась ситуация в военном секторе. Средняя доля оборонных расходов в ВВП увеличилась на 2,5%, достигнув пика с 2010 года.