Поднебесной больше не светит

По данным “Ъ”, Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России. Отказ от поставок стал результатом высоких экспортных цен, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские. Контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином действует до 2037 года, и Минэнерго допускает возобновление экспорта при получении нового запроса от Китая.

С 1 января Китай полностью остановил импорт электроэнергии из РФ, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов (около 12 МВт), говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их словам, в 2026 году экспорт электроэнергии в страну вряд ли возобновится. Основная причина, по словам собеседников “Ъ”, заключается в том, что экспортная цена поставки с января превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

«Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока, в основном это выработка ГЭС «РусГидро». Контракт на поставку заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году и действует до 2037 года. Предполагалось, что за весь период в Китай будет поставлено около 100 млрд кВт•ч, или около 4 млрд кВт•ч в год.

Формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, неизвестна. Вероятно, она привязана к одноставочной цене (мощность плюс электроэнергия), складывающейся на Дальнем Востоке, и также учитывает тариф магистральных сетей на транспорт электроэнергии до трансграничной ЛЭП Амурская—Хэйхэ и маржу «Интер РАО». Далее китайские импортеры продают электроэнергию своим потребителям уже по розничной цене.

Цена за электроэнергию в Китае остается практически неизменной и сейчас составляет около 350 юаней за 1 МВт•ч (около 3,9 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

В то время как из-за продолжающейся либерализации рынка на Дальнем Востоке цены здесь с начала 2026 года растут опережающими темпами. Исходя из ценовой динамики за первую половину января, одноставочная цена на электроэнергию в ДФО по итогам месяца может составить около 4,3 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что выше цены января прошлого года на 42%.

В «Интер РАО» “Ъ” заявили, что экспортный контракт продолжает действовать. «В настоящее время стороны активно изучают возможности для осуществления торговли электроэнергией. Расторжение экспортного контракта по инициативе российской стороны не планируется. Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном взаимодействии, также не высказывает заинтересованность в расторжении контракта»,— сообщили в компании.

Там добавили, что в энергосистеме Дальнего Востока опережающими темпами растет электропотребление (на 4% в год и более) и ощущается дефицит генерации, что привело к снижению экспортных возможностей и ограничению поставок в Китай.

В 2012–2020 годах объем экспорта оставался в среднем на уровне 3 млрд кВт•ч в год (см. график). Резкое увеличение поставок на 30%, до 3,97 млрд кВт•ч, наблюдалось в 2021 году, когда Китай попросил нарастить экспорт для покрытия энергодефицита в северо-восточных регионах. Пика в 4,7 млрд кВт•ч поставки достигли в 2022 году. Но если изначально договор был рассчитан на продажу излишков электроэнергии, то со временем дефицит мощностей возник в энергосистеме Дальнего Востока, из-за чего с августа 2023 года экспорт снижался, достигнув минимума в прошлом году.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества.

При этом ключевым приоритетом для РФ остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока, уточнили в министерстве.

Сергей Роженко из Kept отмечает, что установленная мощность энергосистемы Китая примерно в 100 раз превосходит установленную мощность ОЭС Востока, поэтому объемы поставок из России, как правило, оставались довольно небольшими по сравнению с внутренним производством КНР. «С точки зрения баланса китайская энергосистема данные объемы может заместить»,— говорит аналитик. По его словам, поставки носили экономический характер, так как в ряде приграничных регионов существуют определенные ограничения с доступностью угля для работы для местных ТЭС.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь