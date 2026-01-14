Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия

США нужна Гренландия для оборонного проекта «Золотой купол», заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, если остров не достанется Соединенным Штатам, его оккупируют Россия или Китай.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

«Она (Гренландия.— “Ъ”) жизненно необходима для строительства ”Золотого купола”. НАТО должно возглавить процесс ее получения. Если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай, а этого не произойдет!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

«Золотой купол» — комплексная система обороны от всех типов ракет, в том числе ядерных, для защиты Северо-Американского континента. В проекте используются перехватчики наземного и орбитального базирования. Пентагон представил концепцию новой ПРО в сентябре 2025 года.

В посте американский президент утверждает, что НАТО не было бы «эффективной силой или сдерживающим фактором» без военной мощи США. Поэтому, заключил Дональд Трамп, альянс станет «гораздо более грозным», когда Соединенные Штаты получат Гренландию.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства. В начале января Дональд Трамп заявил, что страна должна получить Гренландию, так как сейчас она окружена «российскими и китайскими кораблями». В Конгресс внесли проект о предоставлении острову статуса американского штата. Правительство Гренландии заявило о неприемлемости захвата острова.