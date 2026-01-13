В Мариуполе задержан 17-летний подозреваемый в работе на разведку Украины

ФСБ задержала 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, он собирал для военной разведки Украины информацию о расположении воинских частей российской армии.

Как уточнили в российской спецслужбе, молодой человек через мессенджер установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. По их заданию он собирал сведения о местах нахождения воинских частей РФ в Мариуполе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Задержанный — 2008 года рождения, другая информация о нем не приводится. ФСБ также опубликовала видео его допроса. На кадрах лицо подростка скрыто. На камеру задержанный говорит, что в «Мариуполе должна быть Украина».

В январе 2025-го ФСБ задержала в Мариуполе подозреваемого в шпионаже и госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений Росгвардии в районе Мариуполя.