Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox

Роскомнадзор пока не видит оснований для возобновления работы платформы Roblox в России. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в начале декабря. Причиной стало в том числе размещение на платформе «деструктивных материалов», а также зафиксированные случаи буллинга. В Роскомнадзоре говорили, что направляли компании требования по обеспечению безопасности детей с 2019 года, но они были проигнорированы. Roblox обещал пересмотреть систему модерации для возобновления работы в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Платформенный разгром».