«Лента» подтвердила покупку OBI

«Лента» приобретает бизнес сети «OBI Россия», сообщили в компании. В сентябре «Ъ» писал о планах сети магазинов товаров для дома OBI сменить название на «Дом Ленты». Источники заявляли, что это может быть связано со сменой владельца. Вчера в OBI подтвердили ребрендинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

OBI — один из крупнейших профильных ритейлеров в России. Компания начала работать в России в 2003 году. Сейчас в стране насчитывается 25 гипермаркетов в 11 городах.

«В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м, — заявили в "Ленте". — Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение».

Весной прошлого года по 25% в основных юрлицах OBI получило ООО «Гермес» бизнесмена Владимира Захватошина. В июне ФАС согласовала покупку компанией еще 65% в этих структурах. На рынке «Гермес» связывали с «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Подробнее — в материале «Стройматериалы заклеят "Лентой"».