Вагон отправится

Как стало известно “Ъ”, планируемая продажа принадлежащей ОАО РЖД Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго железнодорожного оператора в РФ — предполагает реализацию пакета в 49% за 44 млрд руб. Актив может быть продан на аукционе, участников к которому будут допускать исходя из определенных критериев. Аналитики сомневаются, что неконтрольная доля заинтересует операторов—конкурентов ФГК, и считают более вероятным участие в сделке финансовых инвесторов.

ОАО РЖД может продать 49% ФГК за 44 млрд руб., рассказал “Ъ” источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 млрд руб.), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026–2028 годах. Прибыль от продажи не запланирована, добавляет собеседник “Ъ”. В ОАО РЖД комментарии не предоставили.

ФГК управляет 134,3 тыс. единиц подвижного состава. Занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь—сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% год к году, до 54,3 млн тонн, при падении этого показателя у топ-30 операторов на 6,9%. Выручка в 2024 году выросла на 10%, до 126,98 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 2,8%, до 46,97 млрд руб.

Продажа ФГК — часть плана по улучшению финансового положения ОАО РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 декабря).

Также планируется продажа 350 тыс. кв. м в Moscow Towers в «Москва-Сити» и другого непрофильного имущества.

По словам источника “Ъ”, долю в ФГК планируется продать с открытого аукциона, критерии допуска к участию выработает ОАО РЖД. Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 года будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства.

Для ОАО РЖД ФГК — один из основных источников дивидендных поступлений. Согласно годовым отчетам ФГК, по итогам 2022 года компания начислила 20,6 млрд руб. дивидендов, или 50% от прибыли, в 2023 году — 31,1 млрд руб. (64%), в 2024 году — 22 млрд руб. (47%). Но, как следует из скорректированного в декабре 2024 года финплана ОАО РЖД на тот год, ФГК в 2024 году выплачивала ОАО РЖД 103,3 млрд руб. (остальные дочерние компании добавили 5,4 млрд руб.) с учетом средств, поступающих в 2025 году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что пакет ФГК оценен в 2–2,5 раза дешевле стоимости вагонного парка, но в текущих условиях, с учетом ситуации на рынке перевозок и доходности операторского бизнеса, цена выглядит адекватной.

По его словам, при хорошей конъюнктуре ФГК демонстрировала один из самых высоких на рынке показателей рентабельности EBITDA, а в 2024 году по чистой прибыли опередила Первую грузовую компанию (ПГК). Но в условиях сокращения грузовой базы и профицита, продолжает эксперт, у ФГК одна из самых высоких долей простаивающего парка полувагонов, поэтому компания в 2026 году будет убыточной.

Как отмечает господин Бурмистров, ключевой сдерживающий фактор — продажа неконтрольного пакета, что вряд ли устроит кого-то из конкурентов ФГК. К тому же, добавляет он, крупные операторы полувагонов сегодня убыточны и решают проблемы рефинансирования долга и сохранения финансовой устойчивости. Наиболее вероятным покупателем при текущих условиях, полагает Михаила Бурмистров, выглядит финансовый инвестор, который зайдет в актив на три-пять лет для получения дивидендов и продажи доли в условиях более благоприятной конъюнктуры рынка. В ПГК и «Атланте», которые источники “Ъ” ранее называли в числе возможных покупателей ФГК, “Ъ” не ответили.

Анатолий Костырев