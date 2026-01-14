«Для нефтяного рынка ситуация в Иране представляет больший риск по сравнению с Венесуэлой»
Цены на нефть резко выросли из-за волнений в Тегеране и угроз Трампа: реакция мировых СМИ
Продолжающиеся волнения в Иране и угрозы вмешательства Дональда Трампа привели к росту цен на нефть. Аналитики отмечают, что нефть может подорожать на $15–20 за баррель, что, в свою очередь, противоречит планам президента США, который всегда выступал за снижение цен на это сырье.
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
The Globe and Mail (Торонто, Канада)
Дональд Трамп может сам создать себе кошмар, напав на Иран,— стремительный рост цен на нефть
За последнюю неделю цены на нефть резко выросли, поскольку Иран погружается в хаос. Президент США Дональд Трамп может еще больше поднять их, если исполнит свою угрозу разбомбить страну. Господин Трамп всей душой ненавидит высокие цены на нефть. Во время своих предвыборных митингов в 2024 году он поклялся снизить цены на энергоносители вдвое. Он призвал ОПЕК увеличить добычу, чтобы снизить цены на бензин; его стратегия «качай, детка, качай» внутри страны направлена на достижение того же результата. Он знает, что более дешевая нефть облегчит ФРС США снижение процентных ставок, что она и сделала трижды в 2025 году.
Лондонская компания Capital Economics утверждает, что в настоящее время мир хорошо обеспечен нефтью, но наихудший сценарий, такой как забастовка иранских нефтяников, может привести к росту цен на $15–20, примерно на уровне скачка в ходе 12-дневной израильско-иранской войны в июне прошлого года. «В любом случае тот факт, что Иран является гораздо более крупным производителем нефти, чем Венесуэла, означает, что ситуация в Иране представляет гораздо больший риск для мирового нефтяного рынка по сравнению с событиями прошлой недели в Венесуэле»,— говорится в отчете Capital Economics. Но господин Трамп так же непредсказуем, как война. Вопрос в том, перевешивает ли его страх перед высокими ценами на нефть его желание наказать страну, которую он с удовольствием наказывал в течение обоих своих президентских сроков.
Business Insider (Нью-Йорк, США)
Растут опасения по поводу шока нефтяных цен, который может потрясти рынки и экономику
Резкий рост цен на нефть. Высокая инфляция. Паника на рынках. С этой катастрофической комбинацией факторов экономика США столкнулась в 1970-х годах. Но аналитики говорят, что риски еще одного нефтяного шока — ситуации, когда цены на нефть резко взлетают и запускают цепную реакцию негативных последствий на рынках и в экономике,— возрастают по мере эскалации геополитического конфликта.
Если цена на нефть Brent достигнет $80 за баррель, это, вероятно, будет означать нефтяной шок, считает старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес. В этом сценарии, по словам Торреса, облигации и акции будут падать одновременно, поскольку более высокие цены на энергоносители могут подстегнуть инфляцию, которая может негативно повлиять на экономический рост. Более высокая инфляция также может означать, что у ФРС будет меньше возможностей для снижения процентных ставок в будущем…
Financial Mirror (Никосия, Кипр)
Нефтяные рынки «оценивают хаос» в условиях, когда напряженность в Иране провоцирует рекордное хеджирование
Нефтяные рынки начинают оценивать «хаос, а не нефть», поскольку трейдеры спешат защититься от резкого роста цен, вызванного эскалацией напряженности вокруг Ирана и Венесуэлы, предупредил генеральный директор глобального финансового консалтингового гиганта deVere Group. «Нефтяные трейдеры фактически делают ставки на хаос. Стремление защитить свои позиции похоже на референдум о геополитической стабильности — и его вердикт жесток»,— предупредил Найджел Грин. Венесуэла, которую долгое время считали потенциальным источником дополнительных запасов нефти, сейчас ограничена политической неопределенностью, слабой инфраструктурой и хрупкими международными отношениями. Ожидания того, что ослабление давления на Каракас сможет компенсировать усиление давления на Тегеран, выглядят все более нереалистичными.
Politico (Арлингтон, США)
Американские производители нефти обещают помочь стабилизировать Иран в случае падения режима
Глава крупнейшей лоббистской группы нефтяной промышленности США заявил, что американские производители готовы стать «стабилизирующей силой» в Иране, если там падет режим, даже несмотря на то, что они по-прежнему скептически относятся к возвращению в Венесуэлу после захвата Николаса Мадуро. «Это хорошая новость для иранского народа — он берет свободу в свои руки»,— сказал президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс о массовых протестах, охвативших Иран в последние дни. Президент Дональд Трамп, как говорят, взвешивает варианты возможных действий против иранского правительства в ответ на жестокое подавление протестов.