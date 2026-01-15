Главврача Новокузнецкой ГКБ отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главврачу Новокузнецкой ГКБ №1 Виталию Хераскову по делу о гибели девяти младенцев в новогодние праздники, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный врач Новокузнецкой ГКБ №1 Виталий Херасков в зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Главный врач Новокузнецкой ГКБ №1 Виталий Херасков в зале суда

Следствие требовало отправить Виталия Хераскова в СИЗО. Прокуратура ходатайствала перед судом о домашнем ареста. Адвокаты просили для подзащитного запрет определенных действий или подписку о невыезде.

Виталий Херасков был задержан в ночь с 13 на 14 января. Ему предъявили обвинение в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ) из-за гибели девяти детей с 4 по 12 января. «Смерть человека — это трагедия, смерть ребенка — вообще непереносима», — сказал Виталий Херасков во время суда.

До этого суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1 Алексею Эмиху. Ему вменяются два эпизода гибели младенцев — в остальных семи случаях он помощь детям не оказывал (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Полина Мотызлевская, Новокузнецк