Навес золота

Рост цен на драгметаллы привел к удорожанию ювелирной продукции почти в 1,5 раза за три года. Потребители ответили на это снижением спроса на украшения: по итогам 11 месяцев 2025 года по всей России реализовано 58 млн единиц такой продукции, на 3% меньше год к году. Ввод изделий в оборот за аналогичный период сократился на 5,2%, до 79,1 млн, следует из данных Федеральной пробирной палаты. В наступившем году цены на драгоценности вырастут минимум на 10–15%, прогнозируют эксперты.

Себестоимость классических ювелирных украшений из золота с бриллиантовыми вставками в 2023–2025 годы выросла на 35–40%, подсчитали по запросу “Ъ” в ювелирной сети «Алькор». Основной причиной этого стал резкий рост цен на металл: за последние три года он подорожал больше чем в полтора раза, к середине декабря достигнув отметки $4,44 тыс. за унцию на спот-рынке. В начале 2026 цена унции впервые в истории превысила $4,6 тыс.

Серебро, еще один популярный для производства украшений металл, за три года выросло в цене еще больше — в два раза. Только с начала 2026 года цена металла прибавила более 10% и 12 января превысила $85 за унцию. Рост стоимости этих активов в последние недели поддерживает геополитическая напряженность, в частности события в Венесуэле.

Укрепление рубля в 2025 году позволило компенсировать около 10% общих затрат на выпуск золотых изделий, отмечает исполнительный директор компании «Алькор» Дмитрий Болсун.

По его словам, также бизнес поддержало небольшое удешевление — на 5–10% — бриллиантовых вставок. Но заметное влияние этот фактор на стоимость украшений не оказал, так как доля сырья в себестоимости изделия достигает 80%, добавляет эксперт. В итоге, по данным Росстата, в целом средние розничные цены на ювелирные изделия в 2023 году выросли на 22%, а в 2024 году — на 34%. Официальных данных по 2025 году пока нет, однако уже ясно, что подорожание несколько замедлилось, отмечают в ювелирной сети Sokolov.

«В ушедшем году рынок достиг потолка эластичности спроса, что видно по динамике среднего чека, который кратно отстает от роста цен на сырье»,— отмечает CEO Sokolov Николай Поляков. Согласно сервису «Чек Индекс», по итогам 2025 года средний чек за ювелирные украшения и бижутерию составил около 9,8 тыс. руб., увеличившись всего на 5% год к году.

По данным Федеральной пробирной палаты, в январе—ноябре 2025 года в рознице было реализовано 58 млн украшений, что на 3% меньше год к году. Число покупок по итогам всего прошедшего года оказалось на 4% меньше год к году, подсчитали в «Чек Индексе».

В условиях общего охлаждения потребления спрос на ювелирные изделия перетекает в сегмент легковесных золотых изделий и серебра, отмечает господин Поляков. Мировые спрос и цены на золото по большей части определяются его инвестиционным и резервным значением. Другие драгметаллы, включая серебро, платину, палладий, помимо ювелирной отрасли широко используют производства, в том числе военные, и растущий спрос с их стороны по всему миру также поддерживает рост цен, говорит руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Если не будет резких колебаний стоимости сырья, то в 2026 году цены на ювелирные изделия вырастут в пределах 10–15%, прогнозируют в сети «Алькор». Однако, по мнению Артура Гафарова, удорожание металлов будет лишь одним из вызовов, с которым ювелирам придется столкнуться в 2026 году. Среди других факторов — сокращение затрат потребителей и увеличившаяся с этого года ставка НДС с 20% до 22% в том числе для производителей ювелирных изделий. Из-за изменения налоговых режимов в особенно тяжелом положении оказались небольшие участники ювелирного рынка и компании без собственного производства, работающие по модели реселинга, заключает Николай Поляков.

