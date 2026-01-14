ОСК вернула Кингисеппский машиностроительный завод прежним собственникам

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вышла из капитала Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) и вернула его прежним собственникам. КМЗ перешел под контроль ОСК в июле 2025 года. Прежний собственник завода — Михаил Даниленко.

В ОСК рассказали, что закончен первый этап проекта по созданию линейки судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. Для реализации проекта был привлечен КМЗ. «Успешное прохождение первого этапа… позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ»,— уточнили в пресс-службе корпорации.

Для реализации следующих этапов проекта привлекут инжиниринговый центр «Кронштадт». Он займется разработкой конструкторской документации, а также производством опытных образцов систем и компонентов для двигателя. Господин Даниленко заявил ТАСС, что КМЗ и ОСК «остаются крупными, значимыми друг для друга партнерами с несколькими десятками действующих договоров». По его словам, штат сотрудников КМЗ полностью сохранят, а в будущем «привлекут новых специалистов для реализации крупных проектов».

КМЗ с августа 2023 года входит в перечень стратегических предприятий. Завод занимается строительством катеров различного назначения, малых судов и морских беспилотников. Также предприятие выпускает дизельные установки, теплообменные системы и палубное оборудование, ремонтирует дизельные и газотурбинные двигатели и генераторы.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Промышленный холдинг отошел судостроителям».