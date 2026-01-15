Водители наехали на квоту

Участники рынка такси продолжают добиваться послаблений перед вступлением в силу закона о локализации. Таксопарки просят распространить на них региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей в объеме 25% от общего числа внесенных в специальный реестр машин. Такая мера до 2033 года будет действовать для самозанятых водителей.

Инициативная группа по созданию ассоциации таксомоторных парков 25 декабря 2025 года направила главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву письмо (его копия есть у “Ъ”) с просьбой распространить региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей на таксопарки. Господин Москвичев отказался от комментариев.

В марте 2026 года в силу вступает закон, согласно которому в такси могут работать водители на локализованных автомобилях из реестра, который включает 22 модели от 6 брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Самозанятым водителям удалось добиться смягчения меры. Для них предусмотрена квота в размере 25% от общего числа автомобилей, которая позволит работать на нелокализованных машинах до 2033 года. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в конце декабря 2025 года.

По оценкам участников рынка, в случае распространения этого механизма на таксопарки до 500 таких предприятий обратятся за квотой, что обеспечит дополнительные налоговые поступления от их хозяйственной деятельности до 3–5 млрд руб. в год.

Без переходных и льготных механизмов выполнить требования по локализации смогут только крупные таксопарки, в то время как самозанятые водители и небольшие перевозчики не располагают ресурсами для быстрой и массовой замены автомобилей, считают в службе заказа такси «Максим». Согласно результатам опроса Национального совета такси, 66% таксопарков не планируют обновлять автопарки в 2026 году.

Основные причины, по словам респондентов, это низкая окупаемость автомобилей, высокая стоимость российских машин и нежелание пассажиров ездить на них. Для сравнения: ранее 39% респондентов обновляли подвижной состав раз в несколько лет, 26% — раз в год. в новых условиях 30% респондентов заявили, что рассматривают уход с рынка, еще 40% не готовы строить планы дальнейшей работы, пока не станет известен полный перечень разрешенных к использованию в такси моделей авто, а оставшиеся 30% сообщили, что будут работать, пока не закончится срок действия текущих лизинговых договоров.

Однако в случае с таксопарками реализация квоты на использование нелокализованных автомобилей вызывает много вопросов, отмечает председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По его мнению, неясно, кто именно получит льготу — сами водители, арендующие автомобили у таксопарков, или таксопарки, получающие право на отсрочку замены автомобилей на локализованные. Он также не исключает риска подмены водителей, которые по документам арендуют у таксопарков автомобили, на социально незащищенные слои населения, которым предлагаются дать льготы в рамках закона о локализации такси. Собеседник “Ъ” на рынке такси напоминает, что арендная плата за иномарку не может быть ниже, чем за локализованный автомобиль, и таксопарку в таком случае будет невыгодно держать «скидочную» машину.

Кроме того, квоты сами по себе не решают проблему, а лишь компенсируют пробелы в регулировании, уверены в такси «Максим». Если бы изначально были четко разделены профессиональное такси и частные водители-подработчики (райдхейлинг), необходимость в квотах просто не возникла бы, резюмируют там.

