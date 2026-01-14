Платежам уточнили налоги

Минфин направил в ЦБ письмо с разъяснениями о том, какие операции на платежном рынке подпадают под налогообложение НДС с 1 января, а какие — нет. По словам участников рынка, стало ясно, что операции через СБП не подпадают под этот налог, а эквайринг и выпуск карт с обслуживанием подпадают. Однако эксперты отмечают, что остался ряд нерешенных вопросов, в том числе касающихся альтернативных видов платежей, которые потребуют новых разъяснений.

В конце декабря 2025 года Минфин направил в Банк России письмо (с ним ознакомился “Ъ”) с разъяснениями, на какие платежные операции с 1 января наступившего года необходимо начислять НДС. Так, отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг по сбору, обработке и предоставлению информации по операциям с банковскими картами. Вместе с тем в документе указано, что, согласно Налоговому кодексу РФ, операции по переводу денежных средств по банковским счетам, в том числе служащим для расчетов по банковским картам, за которые поступает межбанковское вознаграждение, облагаться НДС не должны. Также не подлежат налогообложению операции «по переводу денежных средств с использованием СБП по банковским счетам, за которые в том числе поступает межбанковское вознаграждение». Не требуется начислять НДС и по услугам «банков по предоставлению, в том числе с использованием средств связи, сведений по операциям по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах». Как отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков, «в письме делается упор на то, что налогообложение НДС касается только карточных операций — выпуска карт, обслуживания, блокировки, эквайринга».

Госдума приняла изменения в Налоговый кодекс РФ 28 ноября 2025 года, отменив фактически действовавший с 2006 года льготный режим НДС (0%) для операций, связанных с обслуживанием карт, а также при осуществлении информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов. Участники рынка отмечали, что обязанность уплаты НДС повлечет за собой рост стоимости банковских услуг, поскольку расходы кредитных организаций возрастут на десятки миллиардов рублей (см. “Ъ” от 20 октября 2025 года).

Как отмечают эксперты, избежать повышения эквайринговых комиссий будет сложно. При этом НСПК с 1 января уже снизила тарифы для банков на трансакционные услуги и сервисы платежной системы «Мир» на размер НДС, чтобы частично компенсировать его воздействие на рынок (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года). Вместе с тем, как отмечает сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов, «после введения нового порядка уплаты НДС комиссия, взимаемая банками, вероятно, увеличится, отражая возросшую нагрузку на налогоплательщика». Поэтому он не исключает значительного «изменения в тарифах эквайринга, что повлияет на бизнес-модель многих компаний и потребует тщательного анализа рисков и преимуществ».

Эксперты также отмечают, что документ снимает не все вопросы по налогообложению платежей и одним из ключевых моментов является налогообложение интерчейнджа (межбанковских расчетов за проведение карточных трансакций). Его размер зависит от типа торгово-сервисного предприятия, в котором происходит оплата, и типа карты, которой платят. И именно он составляет основную часть эквайринговой комиссии (как правило, 1–1,5%), тогда как на компенсированный НСПК платеж в адрес самой платежной системы приходится незначительная ее часть (0,1–0,2%). Как отмечает Алексей Маслов, хотя письмо Минфина «классифицирует такую деятельность как услугу, оказываемую одним банком другому, четкого решения о включении ее в базу для расчета НДС пока не представлено». По его словам, это создает неопределенность и «вызывает потребность в дополнительном официальном разъяснении». В Банке России отказались прояснить “Ъ” ситуацию.

Стоит учитывать, что в последнее время в РФ растет доля альтернативных платежей — с помощью QR-кодов, биометрии, NFC и Bluetooth (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года). Как указывают эксперты, можно точно утверждать, что операции по СБП налогом не облагаются, а вот насчет остальных альтернативных видов платежей этого однозначно сказать нельзя. По словам Алексея Войлукова, «теоретически сервисы оплаты по QR, "Вжух" (сервис оплаты смартфоном от Сбербанка), "Волна" (аналогичный сервис от НСПК) могут быть отнесены к операциям с использованием средств связи, а вот подпадает ли под это определение биометрия — уже неясно». Как считает Алексей Маслов, пока официальных документов, регулирующих данную ситуацию, не опубликовано, что оставляет пространство для дискуссий и различного толкования.

При этом участники рынка выражают недовольство, что закон вступает в силу практически через месяц после его принятия, в то время как на настройку всей инфраструктуры времени почти не было, а в этом случае требуемые изменения займут минимум полгода. Как поясняет Алексей Войлуков, потребуется переоформить тысячи договоров, перенастроить программное обеспечение, перестроить внутренние процессы. Поэтому он не исключает, что Минфину придется выпускать еще не одно письмо с разъяснениями для банков.

Максим Буйлов