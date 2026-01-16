Новое жилье подняло себе цену

Стоимость первичного жилья (цена предложения) в «старой» Москве за 2025 год выросла на рекордные за пять лет 29%, достигнув 800 тыс. руб. за 1 кв. м. За год рост ускорился на 12 процентных пунктов, несмотря на снижение спроса. Это объясняется изменением структуры экспозиции: с рынка исчезают бюджетные предложения. Девелоперы сокращают темпы вывода новых проектов, ориентируясь на строительство объектов не ниже бизнес-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости в границах «старой» Москвы в 2025 году достигла 800 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив 29% год к году. Такие подсчеты приводят в «Метриуме», учитывая в них цену жилья в экспозиции (цену предложения), в том числе высокобюджетных проектов. Динамика роста превысила показатель 2024 года на 12 процентных пунктов и стала рекордной за пять лет. В 2021 году новостройки «старой» Москвы подорожали на 21%, в 2022-м — на 5%, в 2023-м — на 15%, в 2024-м — на 17%. Средний бюджет сделки на первичном рынке без учета элитного сегмента за прошлый год вырос на 33,3%, до 35,3 млн руб., добавляют в bnMAP.pro.

Цены на новостройки в «старой» Москве выросли, несмотря на снижение продаж. В январе—ноябре 2025 года девелоперы проектов продали здесь 53,8 тыс. лотов, год к году значение сократилось на 1,6%, отмечают в bnMAP.pro. Аналитики Dataflat.ru оценивают продажи квартир и апартаментов за январь—ноябрь 2025 года в 56,3 тыс. Снижение год к году на 3%. Снижение спроса на новостройки наблюдалось практически в течение всего 2025 года из-за общего угнетения потребительской активности высокой стоимостью кредитов. Но результат оказался лучше ожиданий: изначально прогноз был более пессимистичным, замечает руководитель отдела аналитики и ценообразования ГК «РКС Девелопмент» Ярослав Гарбузов.

Основное влияние на среднюю стоимость новостроек в Москве оказало изменение структуры предложения. Доля более массового жилья в экспозиции сокращается, в то время как элитного, бизнес- и премиум-классов растет, поясняет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В Ricci замечают, что совокупный объем предложения на рынке «старой» Москвы сократился на 20,9% за год. Лотов в массовом сегменте при этом стало в два раза меньше: девелоперы выводили новые проекты осторожно, констатирует основатель SIS Development Ярослав Гутнов.

По данным «Дом.РФ», в 2025 году объем запусков новых многоквартирных объектов в Москве снизился на 29% год к году, до 3,9 млн кв. м.

В градостроительном комплексе Москвы “Ъ” пояснили, что жилищное строительство в городе в целом чувствует себя уверенно и стабильно.

Сейчас в мэрии видят умеренный рост объемов ввода и небольшое увеличение распроданности квартир, не фиксируя при этом сокращения количества строящихся объектов.

Согласно bnMAP.pro, объекты массового сегмента в декабре 2025 года формировали 35% первичного предложения «старой» Москвы. За год значение сократилось на 11,2 процентного пункта. Доля бизнес-класса, напротив, выросла на 8,8 процентного пункта, до 55,1%. Такие проекты считаются для застройщиков более маржинальными. В Москве комплексы бизнес-класса девелоперы анонсируют в том числе на территории бывших промзон и в районах у МКАД, считая иное позиционирование нецелесообразным (см. “Ъ” от 4 декабря 2025 года).

Бюджетные предложения в массовом и бизнес-сегментах в течение всего 2025 года вымывались, замечает господин Сырцов. Они оставались востребованными в рамках в том числе «Семейной ипотеки», условия которой должны существенно ужесточиться с 1 февраля 2026 года. Исчезновение с рынка доступных предложений, по словам эксперта, само по себе стимулировало рост средней цены предложения. Косвенно на стоимость лотов может влиять и изменение квартирографии: в 2024 году власти Москвы ввели мораторий на строительство квартир площадью до 28 кв. м. Сейчас оставшиеся лоты постепенно уходят с рынка, говорят в bnMAP.pro.

В 2026 году рост цен продолжится из-за сокращения предложения и роста себестоимости строительства, уверен Ярослав Гарбузов. Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева рассчитывает, что продажи при этом поддержит постепенное снижение ключевой ставки. Дополнительно продажи новостроек бизнес-класса будут стимулировать программы рассрочек от застройщиков, говорит коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Дарья Андрианова