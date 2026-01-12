Рютте: российские удары «Орешником» направлены на отказ НАТО от помощи Украине

Россия с помощью ракеты «Орешник» хочет вынудить НАТО прекратить поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Antonio Bronic / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Antonio Bronic / Reuters

«Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся»,— сказал господин Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Генсек НАТО находится с визитом в Загребе, Хорватия.

Сегодня Минобороны России заявило, что удар «Орешника» пришелся по авиационно-ремонтному заводу во Львове. Там обслуживали самолеты F-16 и МиГ-29, а также производили беспилотники. По данным военного ведомства, объект при атаке был выведен из строя.