Юлию Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Верховной рады

Депутат Украины Юлия Тимошенко сообщила, что минувшей ночью в офисе возглавляемой ею партии «Батькивщина» прошли обыски. Она обвиняется в подкупе депутатов Верховной рады для поддержки при голосовании за законопроекты.

Юлия Тимошенко заявила, что в ночь на 14 января «более тридцати вооруженных до зубов мужчин», не предъявивших документы, «захватили здание и взяли в заложники сотрудников».

«Обыск-грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения»,— написала украинский депутат в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

О каком обвинении идет речь, она не уточнила. Незадолго до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной рады предлагал депутатам «неправомерную выгоду» за голосование «за» или «против» по конкретным законопроектам. Имя депутата не называлось.

Источники «Украинской правды» сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. Эту информацию затем изданию «Общестсвенное» подтвердила спикер САП Украины Ольга Постолюк. По ч. 4 ст. 369 УК Украины предусмотрено наказание от пяти до десяти лет.

Лусине Баласян