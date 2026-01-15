Зерно просыпалось в Азию

Подконтрольная китайской Fufeng Group компания Shengtai Biotech начала заключать контракты на покупку кукурузы в Саратовской области для своего предприятия в Казахстане. Объем ее переработки в перспективе достигнет 3 млн тонн в год, что эквивалентно совокупному экспорту российской кукурузы. Новый покупатель частично может заместить на российском рынке Иран. На долю этой ближневосточной страны приходилось 70% российского экспорта кукурузы, но поставки практически остановились из-за начавшихся протестов.

Shengtai Biotech начала заключать в Саратовской области контракты на поставку кукурузы для готовящегося к открытию завода в Казахстане, рассказали “Ъ” в аналитической компании «Совэкон». Объемы закупок пока неизвестны, пояснили там. Председатель совета директоров агрокорпорации «Био-Тон» Эдуард Зернин уточнил, что на рынке появились сразу несколько китайских покупателей кукурузы, приобретающих сырье для своих мощностей в Казахстане. Оперативно связаться с представителем Shengtai Biotech не удалось. В ее головной структуре, китайской Fufeng Group, на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Shengtai Biotech анонсировала проект по строительству завода глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области Казахстана весной 2025 года. Его общая стоимость оценивалась в $800 млн. Предприятие будет производить крахмал, химические компоненты, аминокислоты и кормовые добавки. Продукцию планируется поставлять в страны Европы, Северной Африки, Ближнего Востока. Предполагается, что на первом этапе комплекс Shengtai Biotech будет перерабатывать 0,5–1 млн тонн кукурузы в год. Впоследствии объем может быть расширен до 3 млн тонн год.

Объема кукурузы, достаточного для загрузки новых мощностей, в Казахстане нет.

В число крупных производителей культуры страна не входит. Согласно оценке Зернового союза Казахстана, в 2025 году в стане было выпущено 1,1 млн тонн зерна. Год к году значение выросло на 9,5%. Объем внутреннего потребления сопоставим и достигает 0,9–1 млн тонн в год. Руководитель комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов говорит, что ранее стимулов заниматься кукурузой у местных аграриев не было.

Эдуард Зернин обращает внимание на то, что проект Shengtai Biotech не единственный. Китайские компании охотно инвестируют в Казахстан, принимая во внимание единую таможенную зону ЕАЭС и меры по субсидированию зарубежной инвестиционной активности, считает он. Многие из этих мощностей, по его мнению, создаются с прицелом именно на российский урожай.

Партнер практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Владимир Шафоростов обращает внимание на то, что в России в сезоне 2025/26 года пока было собрано 12,7 млн тонн кукурузы, на 13–14% больше, чем годом ранее. Это формирует дополнительный резерв для экспорта. Объем поставок за рубеж в сезоне 2024/25 года, по его словам, составил 3–3,1 млн тонн, напротив сократившись в 2,3 раза к предыдущему сельскохозяйственному году. Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет ключевыми покупателями российской кукурузы Иран, Турцию и Китай. Доля Казахстана, впрочем, также может быть заметной. В страну за десять месяцев 2025 года было поставлено 1,16 млн тонн российской кукурузы, следует из данных казахстанской статистики.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко считает, что спрос на российскую кукурузу в принципе волатилен, так как зависит от логистики, ценовой конъюнктуры и регуляторных факторов. При этом, отмечает он, экспорт кукурузы остается маржинальным.

Одновременно на части рынков сейчас возникли ограничения, констатирует топ-менеджер другого крупного агрохолдинга.

Так, поставки в Иран, по его словам, сейчас остановлены из-за начавшегося в стране политического кризиса и массовых протестов. Это уже привело к формированию на внутреннем рынке избытка кукурузы. Такого покупателя, который мог бы заместить собой Иран, на рынке, по мнению собеседника “Ъ”, нет. В Strategy Partners долю страны в российском экспорте оценивают в 60–70%.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что появление на этом фоне Shengtai Biotech как нового заметного закупщика кукурузы может стать важным структурным сигналом для рынка. Параметры проекта компании позволяют формировать якорный спрос, уверен он. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко замечает, что любой новый крупный потребитель российской кукурузы будет стимулировать ее выращивание. География производства предполагает осуществление основного объема поставок через Новороссийск и порты Каспия, напоминает она.

Александра Мерцалова; Александр Константинов, Астана