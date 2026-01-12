Спортивный деятель доигрался до убийства

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив», экс-главы «Транстелекома» Сергея Липатова. Ранее избежавшего ответственности за растрату средств Межтрастбанка бизнесмена СКР считает заказчиком совершенного в 2002 году убийства советника министра путей сообщения Александра Фоминова. По версии следствия, последний требовал у господина Липатова «абонентскую плату» за сохранение контрактов фирмы последнего с РЖД, но тот предпочел заплатить киллерам $200 тыс. По данным “Ъ”, вначале отрицавший вину фигурант под конец расследования согласился с обвинением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Липатов предстанет перед судом по делу об убийстве, совершенном в 2002 году

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Сергей Липатов предстанет перед судом по делу об убийстве, совершенном в 2002 году

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Уголовное дело Сергея Липатова поступило в Одинцовский горсуд Подмосковья в середине декабря, его планируется начать слушать 22 января. Он обвиняется в подстрекательстве к убийству, совершенному по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации “Ъ”, признать вину господин Липатов, бывший президент оператора связи «Транстелеком», единственным акционером которого является ОАО РЖД, и экс-председатель совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив», был вынужден под давлением показаний соучредителя ООО «ТДМ Логистика» (занимается грузоперевозками), пенсионера ФСБ Олега Михалева, а также экс-руководителя отделения 5-го отдела РУБОП ГУВД Москвы Леонида Ракогона. Оба заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела уже рассмотрели соответственно Одинцовский гарнизонный военный суд и Одинцовский горсуд Подмосковья, назначившие в 2025 году обоим по восемь лет колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество в убийстве (ч. 4, 5 ст. 33, а также п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Именно к господину Ракогону, как считает следствие, и обратился в 2002 году господин Липатов через сотрудника своей службы безопасности, чтобы найти киллера для убийства Александра Фоминова.

Последний ранее работал на господина Липатова, у которого имелся бизнес, связанный с поставками для РЖД. Однако в 2002 году, познакомившись с заместителем министра путей сообщения Владимиром Якуниным (в 2005–2015 годах занимал пост главы РЖД), Александр Фоминов получил пост советника министра. Оказавшись в этой должности, как установило следствие, он предложил господину Липатову платить ему «абонентскую плату», чтобы тот не лишился госконтрактов с железной дорогой. Однако бизнесмен предпочел попросить Леонида Ракогона помочь решить проблему раз и навсегда за $200 тыс. Тот предложил своему бывшему подчиненному по РУБОПу, служившему в то время уже в ФСБ, Олегу Михалеву, подыскать киллера. Последний вышел на бойца отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексея Чеботарева, который вместе с сообщником согласился за $100 тыс. устранить советника главы Министерства путей сообщения.

52-летний Александр Фоминов был застрелен 15 марта 2002 года поздно вечером, когда возвращался из Москвы к себе домой в дачный поселок «Аграрник» неподалеку от Одинцово. Примерно в 400 м от дачи его автомобиль остановил другой водитель якобы для того, чтобы спросить дорогу. Тут же из салона стоявшей у обочины машины по жертве открыли огонь. Получив четыре пули — в грудь и спину,— господин Фоминов смог доехать до дома, однако вызванная его женой скорая помочь не смогла — ранения оказались смертельными.

Интересно, что о возможной причастности Сергея Липатова к расстрелу Александра Фоминова вдова покойного заявляла сразу же после убийства, рассказав, что у мужа с бизнесменом был конфликт.

Стрелявших, как установило следствие, было двое. Один из них, Алексей Чеботарев, как выяснилось позже, был одним из наиболее активных участников «банды спецназовцев», в нулевые активно бравшей заказы на устранение бизнесменов, а также криминальных авторитетов. Ее жертвами стали не менее 40 человек. А помогал ему расправиться с господином Фоминовым предполагаемый лидер группировки Павел Христев.

Уже после своего задержания в 2024 году 50-летний Алексей Чеботарев, прошедший две чеченские войны, решил также заключить с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, сдав 18 участников банды. По приговору Пушкинского горсуда Подмосковья 30 июня 2025 года он получил 15 лет строгого режима за совершение в 2000–2004 годах 12 умышленных убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух покушений на убийства (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако уже через три месяца киллер отправился на СВО в составе штурмового батальона.

Предполагаемый же организатор «банды спецназовцев» Павел Христев, а также девять его подельников и предприниматель Ирина Егорова, которую следствие считает заказчицей убийств трех человек, предстанут перед судом в ближайшее время. Их дело будет рассмотрено с участием присяжных, отбор которых запланирован на 9 февраля во 2-м Западном окружном военным суде.

Отметим, что в 2017 году, как писал “Ъ”, господин Липатов уже был фигурантом другого уголовного дела — о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 4 млрд руб. Межтрастбанка, членом совета директоров которого являлся. Изначально по делу проходили бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова. Сергей Липатов, как и экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков, долго был в статусе свидетеля. Однако после того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, Тверской суд Москвы в ноябре 2017 года отправил господина Липатова в СИЗО. Однако следствие так и не собрало убедительных доказательств его причастности к хищениям. В итоге уголовное преследование в отношении бывшего топ-менеджера Межтрастбанка прекратили.

Что касается других предполагаемых заказчиков «банды спецназовцев», то под следствием в настоящее время находятся совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев (ему инкриминируют покушение на заподозренного им в рейдерском захвате «Московского» советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина), а также Олег Рамазанов. По оперативным данным, последний якобы возглавлял преступную группировку дагестанцев, которые «крышевали» «Московский». Господин Рамазанов, по данным силовиков, в 2003 году устроил разборки внутри банды, заказав убийства земляков — предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова (он в деле проходит как криминальный авторитет по прозвищу Пайса) и имевшего богатое криминальное прошлое 35-летнего Магомеда Гаджиева, а также учредителя ЗАО «Финансовый центр "Квалитет"» и ООО «Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"» Кирилла Андреева. Господа Цимбаев и Рамазанов вину категорически отрицают. Они находятся под арестом.

Мария Локотецкая