Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров

Верховная рада Украины проголосовала за назначение Михаила Федорова новым главой Министерства обороны. «За» высказались 277 народных депутатов (для принятия решения требовалось 226 голосов). Накануне парламент утвердил его отставку с поста министра цифровой трансформации.

Вчера Рада поддержала отставку с поста главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля. Он, по данным местных СМИ, должен стать новым министром энергетики.

Также украинские депутаты 13 января проголосовали за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ. Врио руководителя ведомства стал Евгений Хмара.