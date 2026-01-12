Утилизация с заморозкой

Минприроды разработало проект постановления правительства, предусматривающий сохранение в 2026 году действующих коэффициентов к ставкам экологического сбора. По прежним планам их значения по отдельным видам утилизируемых товаров и упаковки, отражающие сложность переработки, должны были вырасти в полтора-два раза. Заморозка коэффициентов не повлияет на предстоящее повышение самих базовых ставок экосбора (споры вокруг которого в правительстве продолжаются), но даст бизнесу больше возможностей для адаптации к ужесточению требований по утилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Минприроды по поручению «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева разработало проект постановления правительства, которое предусматривает сохранение на 2026 год неизменными коэффициентов к базовым ставкам экологического сбора в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Цель РОП — стимулировать производителей и импортеров утилизировать свои товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств (то есть когда они стали отходами). Компании, которые не делают это самостоятельно, могут обратиться к утилизаторам или же заплатить экологический сбор в госбюджет. По действующему постановлению правительства базовые ставки экосбора постепенно увеличиваются: в 2025 году — на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Однако летом прошлого года Минприроды предложило куда более резкое их увеличение — в 2,1–11,7 раза в зависимости от категории продукции (см. “Ъ” от 5 июня 2025 года), что вызвало возражения у бизнеса (см. “Ъ” от 30 июля 2025 года). Против повышения ставок экосбора выступает и Минпромторг — как заявили “Ъ” в министерстве, оно может привести к «колоссальному» увеличению нагрузки на бизнес и повлечь за собой рост цен на готовую продукцию. Вопрос об ускорении темпов повышения ставок сбора не решен до сих пор, по данным источника “Ъ” — как раз из-за ведомственных разногласий.

При этом одновременно со ставками экосбора должны были расти и повышающие коэффициенты к ним, которые на 2025–2027 годы определены для 52 групп товаров и упаковки. Эти коэффициенты учитывают четыре критерия: сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, востребованность извлекаемого вторичного сырья для производства, наличие технологий утилизации и число циклов возможной переработки.

Чем ниже экологичность товара, тем выше коэффициент, на который умножается ставка экосбора. Например, если упаковка трудно отделяется, а материал деградирует, коэффициент достигает пяти, для легко перерабатываемых отходов он может составлять единицу (то есть платеж не увеличивается).

Предполагалось, что в 2026 году коэффициенты по отдельным видам товаров и упаковки увеличатся в среднем в полтора-два раза. К примеру, для группы «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые» он должен был вырасти с 1,5 до 3, для пластмассовой упаковки из поливинилхлорида — с 2,5 до 4, для комбинированной упаковки — с 3 до 5.

Предложенная заморозка повышающих коэффициентов Минприроды — очевидный шаг навстречу бизнесу.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, это позволит оставить влияние коэффициентов на конечную стоимость продукции неизменным. Послабление сохранит компаниям в среднем сотни миллионов рублей, отмечает руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. По ее словам, бизнес сможет использовать отсрочку по коэффициентам «для оптимизации процессов, поиска более эффективных решений по утилизации и диалога с переработчиками».

Тем не менее из-за роста базовых ставок экосбора нагрузка на производителей и импортеров все же увеличивается — как подчеркивают в ППК «Российский экологический оператор», проект постановления не предполагает их сохранения на уровне 2025 года. Впрочем, в Союзе утилизаторов России считают рост платежей недостаточным. По словам председателя организации Рината Гизатулина, сначала чиновники не сумели обосновать необходимость индексации ставок экосбора до экономически обоснованного уровня, затем, сорвав сроки подготовки повышения, «де-факто вынудили правительство согласиться с отказом от принципов РОП как минимум на год, чтобы не допустить правового коллапса». По мнению Рината Гизатулина, заниженные сборы вызовут дальнейшее падение объема утилизации товаров, мощностей по переработке которых либо нет, либо не хватает из-за отсутствия инвестиций.

Анна Королева