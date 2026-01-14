Бизнес реально занял

Несмотря на высокую ключевую ставку Банка России, 2025 год оказался лучшим в истории российского долгового рынка. Корпоративные заемщики (главным образом компании реального сектора экономики) привлекли более 9 трлн руб., причем только в декабре объем рублевых заимствований превысил 1,2 трлн руб. Высокой активности эмитентов способствовала потребность в рефинансировании долговых обязательств, в том числе банковских кредитов. С учетом начавшегося цикла понижения ключевой ставки, а также высоких объемов погашений 2026 год может побить рекорд минувшего года.

По данных Cbonds, в 2025 году активность корпоративных заемщиков на внутреннем долговом рынке оказалась рекордной. Суммарный объем привлеченных средств впервые превысил рубеж 9 трлн руб., что в полтора раза выше рекорда, установленного в 2024 году. Только в декабре корпоративные заемщики привлекли свыше 1,2 трлн руб., что почти вдвое выше результата ноября, хотя и ниже в полтора раза показателя декабря предшествующего года.

Основной вклад в общий объем размещений в минувшем году внесли компании реального сектора.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на этих эмитентов пришлось более 64% всего объема размещений. По сравнению с 2024 годом их доля выросла на 12,3 п. п. Второй год подряд снижается активность компаний финансового сектора, куда входят банки, которые заняли в 2025 году 21,9% против 32,1% годом ранее. Около 14% пришлось на облигации институтов развития.

Высокая активность эмитентов реального сектора наблюдалась большую часть года, чему не помешала ни рекордная ключевая ставка, ни охлаждение экономики. ЦБ начал снижение ключевой ставки лишь в июне, доведя ее к концу года до 16% — уровня первой половины 2024 года. «Рост объемов в прошлом году был обусловлен несколькими факторами: это и активное замещение банковского кредита, и необходимость рефинансирования ранее привлеченных средств, и значительные потребности крупнейших эмитентов в финансировании»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев. Согласно данным Cbonds, в 2025 году эмитенты погасили облигации на 8 трлн руб.— на четверть больше, чем годом ранее.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России компании и консультанты были вынуждены активно адаптировать предложение долговых инструментов.

В частности, выросло количество и объемы размещений валютных облигаций, ставки по которым традиционно ниже, чем по рублевым выпускам. По оценке Александра Ермака, за год было размещено 97 выпусков в эквиваленте 1,88 трлн руб., что почти в 2,7 раза выше объема размещения в 2024 году. Почти 60% от общего объема были размещены в долларах США, 38% — в юанях.

Еще одним итогом минувшего года стало сокращение числа выпусков с переменным купоном. Согласно оценке господина Ермака, за минувший год состоялось 192 выпуска таких облигаций против 214 выпусков годом ранее. При этом объем привлеченных средств остался на одном уровне — 3 трлн руб. «Уверенность в смене тренда на снижение ключевой ставки стимулировала желание инвесторов зафиксировать высокие уровни доходностей облигаций»,— отмечает заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова.

По мнению опрошенных участников рынка, в 2026 году объемы заимствований увеличатся.

Как считает Наталья Виноградова, этому будет способствовать потребность в рефинансировании старых долгов и желание все большего числа компаний иметь доступ к фондовому рынку в качестве альтернативы кредитам. По словам начальника отдела валютных, сырьевых и долговых рынков SberCIB Investment Research Екатерины Сидоровой, общий объем погашений корпоративных облигаций составит 3,9 трлн руб. (без учета краткосрочных облигаций и структурных продуктов), а объем пут-опционов — 5,7 трлн руб. «Общая потребность в рефинансировании может достичь 6,75 трлн руб.»,— оценивает эксперт.

Учитывая, что большинство аналитиков склоняется к тому, что ключевая ставки к концу года достигнет 12%, основным инструментом будут облигации с постоянным купоном. «Компании, которые предпочтут выпуск инструментов с плавающей ставкой, будут вынуждены предоставлять инвесторам существенную премию относительно текущих значений»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. При этом рынок будет расти, в первую очередь за счет эмитентов первого и второго эшелона. По словам господина Джабарова, в сегменте высокодоходных облигаций без дальнейшего снижения ставки ЦБ возможно замедление темпов заимствований и растущих трудностей с обслуживанием текущего долга.

