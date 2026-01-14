Бывшего рязанского губернатора Любимова обвинили во взятках на 270 млн рублей

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов обвиняется в получении взяток на более чем 270 млн руб. Об этом рассказал ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, одну из взяток в 252 млн руб. Николай Любимов получил за помощь в назначении на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие выплаты в 12 и 8 млн руб. связаны с содействием в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Все эпизоды, по оценкам СКР, относятся к 2017-2022 годам, когда господин Любимов занимал пост губернатора региона.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал экс-сенатора по делу о взятке в особо крупном размере.

С 2010 по 2015 год Николай Любимов был мэром Калуги, после чего еще год возглавлял Законодательное собрание Калужской области. Затем перешел на должность губернатора Рязанской области. В сентябре 2022 года стал членом Совета федерации от региона. 11 декабря 2024-го досрочно сложил полномочия.