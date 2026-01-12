«Реал»-шоу

Хаби Алонсо, который после финиша прошлого сезона возглавил «Реал» в статусе одного из самых многообещающих молодых тренеров Европы, продержался в великом клубе чуть больше полугода. Алонсо уволили на следующий день после проигрыша футбольного гиганта наиболее принципиальному сопернику — «Барселоне» — в финале испанского Суперкубка, продолжившего не слишком пока убедительный мадридский сезон. Освободившийся пост «Реал» рискнул доверить другому своему бывшему игроку — Альваро Арбелоа, у которого вообще нет опыта работы на элитном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хаби Алонсо и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес

Фото: Vincent West / Reuters Хаби Алонсо и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес

Фото: Vincent West / Reuters

Мадридский «Реал» в понедельник, 12 января, объявил о расставании с занимавшим пост главного тренера Хаби Алонсо. В клубном заявлении, посвященном этому событию, утверждается, что Алонсо, «легенда» команды, «всегда будет вызывать восхищение всех ее болельщиков». При этом болельщики, надо полагать, уже были готовы к прощанию с ним, поскольку вариант со скорой отставкой Хаби Алонсо с конца 2025 года активно обсуждался в различных испанских изданиях, обращавших внимание на слишком очевидные проблемы клуба и его 44-летнего наставника.

Ключевую должность в футбольном гиганте он занял после окончания предыдущего сезона, заменив ушедшего из «Реала» в сборную Бразилии ветерана Карло Анчелотти. Выбор мадридского клуба, который в испанском первенстве пропустил вперед наиболее принципиального оппонента — «Барселону», а в Лиге чемпионов сошел с дистанции в четвертьфинале, был вполне понятен. В Хаби Алонсо, когда-то игравшем за «Реал», в тот момент видели одного из самых многообещающих молодых футбольных специалистов. Репутацию тренера, внимательно следящего за свежими тактическими трендами и эффективно реализующего их на практике, Алонсо добыл, когда трудился в немецком «Байере». Под его началом леверкузенский клуб, давным-давно не завоевывавший престижных трофеев, провел фантастический позапрошлый сезон. В нем он потерпел одно-единственное поражение — в финале Лиги Европы от «Аталанты», а в чемпионате Германии первенствовал с огромным отрывом от его вечного фаворита «Баварии».

Вряд ли к дебютному сезону Хаби Алонсо в «Реале» подходит определение «провальный». Но он точно не соответствовал тем ожиданиям, которые с ним связывали поклонники команды, под завязку укомплектованной суперзвездами — такими, как Килиан Мбаппе, Винисиус и Джуд Беллингем.

Срезавшись вскоре после назначения Алонсо в полуфинале клубного чемпионата мира на ПСЖ, «Реал» затем прекрасно стартовал в новом сезоне, однако в ноябре угодил во что-то очень похожее на кризис. Он терял очки в столкновениях с аутсайдерами внутреннего первенства, позволив обойти себя только что находившейся довольно далеко позади «Барселоне», а в Лиге чемпионов уступил двум английским грандам — «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», показывая довольно неубедительный футбол. В нем то не хватало остроты в атаке, то прочности в обороне.

Неприятный отрезок продлился недолго, но его оказалось достаточно, чтобы отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании достигло четырех очков. По меркам сражений между двумя его фронтменами это не такая уж крохотная дистанция, даже если учесть, что впереди еще целый круг турнира. А увольнению Хаби Алонсо предшествовало поражение «Реала» от каталонцев в чрезвычайно важном матче. «Барселона» в воскресенье одолела мадридцев в финале испанского Суперкубка со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альваро Арбелоа

Фото: Paul White / AP Альваро Арбелоа

Фото: Paul White / AP

BBC, комментируя отставку Алонсо, напомнил, что мадридская публика уже выражала недовольство неяркой игрой «Реала», освистывая команду на домашних матчах. А специализирующийся на испанском футболе колумнист Гиллем Балаге предположил, что сложности у тренера и его клуба возникли из-за того, что ему так и не удалось достичь взаимопонимания со знаменитыми футболистами: те не принимали его ставку на «четкую методологию», предпочитая играть, как привыкли,— «на инстинктах» и классе.

«Реал» удивил тем, насколько оперативно отыскал сменщика для Хаби Алонсо. И этот выбор точно выглядит неожиданным.

Освободившийся пост достался другому бывшему игроку «Реала» и сборной Испании — Альваро Арбелоа. Арбелоа еще моложе Алонсо (ему всего 42 года), и у него, в отличие от предшественника, вообще нет никакого опыта работы на элитном уровне. С 2020 года Альваро Арбелоа трудился в системе «Реала», тренируя его детские и юношеские команды. В мае 2025 году ему отдали «Кастилью» — это, по сути, мадридский дубль, предназначенный для подготовки и обкатки ближайшего резерва и выступающий в третьем по рангу дивизионе. Причем с Арбелоа он не демонстрировал каких-то выдающихся результатов, скорее они смотрелись посредственными.

Алексей Доспехов