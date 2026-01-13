Каллас заявила об ухудшении отношений Евросоюза и США

США остаются незаменимым союзником Евросоюза, однако отношения Вашингтона и Брюсселя ухудшились, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она исключила прекращение сотрудничества ЕС и США.

«Очевидно, что наши отношения уже не так хороши, как раньше. В каждом альянсе бывают моменты открытых разногласий, но Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции в Берлине (цитата по сайту Евросоюза).

Кая Каллас считает, что взаимодействие Евросоюза и США необходимо для урегулирования ситуации в секторе Газа, борьбы с боевиками «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено на территории России) и принятия торговых мер в отношении Китая.

8 января Кая Каллас заявляла, что в Евросоюзе обеспокоены планами США по установлению контроля над Гренландией. По информации источников Politico, ЕС готовится к прямой конфронтации с США на случай аннексии острова. 12 января Конгресс США внес на рассмотрение проект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

