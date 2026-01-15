Депутаты не дадут России чебурахнуться

Комитет Госдумы по культуре решил провести совещание, посвященное состоянию российского кинематографа. Как выяснилось на заседании комитета 14 января, у депутатов к отрасли накопилось немало вопросов, причем не художественного, а в первую очередь общественно-политического характера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Фото: Централ Партнершип

Повод поговорить об отечественном кино депутатам дал законопроект, устанавливающий право Минкульта определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку. Ранее эти полномочия определяло постановление правительства, теперь же они будут закреплены в законе о господдержке кинематографа. «Дадим полномочия, которые и так были»,— объяснила глава комитета Ольга Казакова («Единая Россия», ЕР), предложив коллегам задать интересующие их вопросы заранее. Как оказалось, парламентариям есть чем озадачить представителей профильного министерства.

Так, либерал-демократ Иван Мусатов посетовал, что не все продюсеры «типа Роднянского» (Александр Роднянский внесен в реестр иностранных агентов) отправились за границу. В России, по словам депутата, «остались люди, которые уехать не смогли», но если раньше они снимали «звягинщину» (от фамилии каннского лауреата Андрея Звягинцева.— “Ъ”), то теперь — сказки. Таких деятелей господин Мусатов призвал «находить и фильтровать». Кроме того, следует прекратить практику, «когда свои своим дают деньги на фильмы», добавил представитель ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Коллегу с горечью поддержал актер Дмитрий Певцов («Новые люди»): «Как давали свои своим, так и продолжают давать, ничего не изменилось». По словам народного артиста, «хорошим и глубоким» проектам получить финансирование «очень и очень трудно», тогда как зрительский успех имеют «Чебурашки», которые «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют». «Это вредный продукт, который разлагает наших детей»,— отрезал господин Певцов, повторив тезис философа Александра Дугина, ранее назвавшего героя книги Эдуарда Успенского «концентрированным выражением слабоумия».

За вымышленного персонажа вступился певец Денис Майданов (ЕР), попросив коллегу аргументировать позицию. «Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали»,— объяснил Дмитрий Певцов, добавив, что в данном случае «люди взяли франшизу и заработали бабла». Как, впрочем, и в случае с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными», заключил депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следом слово взяла актриса Елена Драпеко («Справедливая Россия»), которая предложила разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс, отменив запрещающую это статью в законе о культуре. На этом Ольга Казакова призвала пока завершить «непростую дискуссию»: «Это вопрос и вкусовых пристрастий, и профессионального отношения». Однако Минкульту, предупредила единоросс, следует быть готовым к продолжению. «Разговор есть, и он такой, какой вы видите»,— заявила она представителям министерства.

В свою очередь, члены комитета решили провести специальное совещание о состоянии российского кинематографа. «Тем много накопилось»,— объяснил Денис Майданов. «Только предложите, какие вопросы обсудить, чтобы это не превратилось в разговор о вкусах и мнениях, чтобы вывести это в юридическую плоскость»,— попросила в ответ Ольга Казакова.

Григорий Лейба