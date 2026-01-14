Европейский ВПК ищет инвесторов

Расходы на оборону в мире продолжат расти в среднесрочной перспективе, прогнозирует вашингтонский Институт международных финансов (IIF). Европейские военные расходы пока остаются ниже среднемировых — 1,9% против 2,5% ВВП,— но в свете принятой странами НАТО цели в 5% ВВП будут неизбежно увеличиваться. При этом в условиях ограниченных бюджетных возможностей и повышающегося уровня госдолга европейские власти рассчитывают на мобилизацию частного капитала. Его привлечение, впрочем, потребует дополнительных усилий: пока инвесторы опасаются репутационных рисков и воспринимают оборонную промышленность как потенциально токсичную сферу.

Сейчас в мире происходят более 60 активных вооруженных конфликтов — это вдвое больше показателя начала 2010-х годов и максимум с окончания Второй мировой войны, подсчитали аналитики IIF. На этом фоне глобальные военные расходы в 2024-м выросли до максимальных с 2010 года 2,5% ВВП ($2,7 трлн). Ожидается, что по итогам 2025-го их уровень окажется выше (данные еще не обработаны). Заметный вклад в рост общего показателя вносят страны, вовлеченные в военные конфликты напрямую,— в том числе Украина, Россия, Израиль.

В среднесрочной перспективе мировые расходы на эти цели продолжат расти, ожидают в IIF.

Так, о новом целевом показателе в прошлом году договорились страны НАТО: в 2035 году траты каждой из них на оборону должны составлять не менее 5% ВВП. Предыдущая цель — 2% ВВП.

В Евросоюзе (ЕС) фактический средний уровень оборонных расходов составляет около 1,9% ВВП. Хотя это самый высокий показатель за последние 30 лет, он все еще ниже среднемирового. Для выхода на эти средние 2,5% ЕС потребуется дополнительно изыскивать $115 млрд в год, для выполнения цели НАТО — $630 млрд. Пока среди лидеров по темпам роста военных расходов — Германия, а также страны Восточной Европы: Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Для части европейских государств необходимость увеличивать траты на оборону в условиях дефицита бюджетов и растущего уровня госдолга может обернуться недофинансированием других отраслей, в том числе здравоохранения и образования, а также климатических программ, отмечают в IIF. В связи с этим приоритетом становится стимулирование частных вложений в оборону. Речь идет в том числе о снижении барьеров для инвесторов: власти, отмечают аналитики, стремятся создать условия, при которых часть рисков будут брать на себя многосторонние банки развития.

Из доклада института следует, что, хотя формальных ограничений на вложения в оборонные проекты в Европе нет, на практике инвесторы продолжают относиться к этой сфере с осторожностью, опасаясь репутационных рисков.

Среди причин такого восприятия — концепция «мирного дивиденда», которая после окончания холодной войны в течение почти трех десятилетий определяла бюджетную политику европейских стран: высвобождаемые за счет сворачивания оборонных программ ресурсы направлялись в мирные отрасли, частные вложения в них (в отличие от инвестиций в оборону) также поощрялись. Отход от этой парадигмы потребует от властей ресурсов и времени, считают аналитики IIF.

Интересно, что особенно проблемным европейским инвесторам представляется сегмент технологий двойного (военного и гражданского) назначения. Из-за правовой и регуляторной неопределенности в нем, а также из-за санкционных рисков привлечь частный капитал таким проектам оказывается сложнее, чем «чисто оборонным».

Кристина Боровикова