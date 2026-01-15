Росстат: инфляция в России с 1 по 12 января составила 1,26%

За первые 12 дней января 2026 года инфляция в России составила 1,26%, сообщает Росстат. За 12 дней января прошлого года рост цен составил 0,62%, а за весь январь — 1,23%.

Резкий рост отмечен в категории плодоовощной продукции — в среднем на 7,9%. Сильнее всего подорожали огурцы (+21,3%), помидоры (+13,6%) и картофель (+5,8%). Среди других продовольственных товаров выросли цены на водку (+4,2%), свинину (+0,9%), говядину, мороженую рыбу и яйца (+0,7%).

Дизельное топливо подорожало на 1,3%, бензин — на 1,2%. Иностранные автомобили стали дороже на 1,5%, отечественные — на 1,3%. При этом смартфоны и телевизоры подешевели на 1,0%.

Проезд в метро вырос на 10,7%, в трамвае — на 5,4%, в городском автобусе и троллейбусе — на 3,8%. Также подорожали поездки на отдых на Черноморское побережье России (+8,6%) и в ОАЭ (+1,6%). Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась в среднем на 1,1–1,5%.

С 1 января 2026 года в России повысился НДС с 20% до 22%. Для всех социально значимых товаров ставка по налогу сохранилась на уровне 10%. Среди них — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, детские товары, периодическая печать, книги, племенные сельскохозяйственные животные.