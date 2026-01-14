Дмитрий Савельев попал в «Фантастику»

14 января удовлетворен иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего сенатора Дмитрия Савельева более 600 млн руб., которые принесли ему тайные занятия бизнесом. В обеспечение иска были арестованы помещения в крупнейшем нижегородском ТЦ «Фантастика». Сейчас в суде рассматривается уголовное дело о подготовке господином Савельевым убийства делового партнера. Кроме того, он вполне может стать фигурантом еще одного дела — о мошенничестве.

Дмитрий Савельев во время заседания суда (август 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Антикоррупционный иск Генпрокуратура заявила в Одинцовский горсуд Московской области, который рассмотрел его за пять заседаний.

Надзирая за расследованием СКР уголовных дел, по которым господин Савельев проходит заказчиком подготовки убийства своего делового партнера Сергея Ионова и свидетелем мошенничества в особо крупном размере (ст. 30 и 105 УК, а также ст. 159 УК), прокуроры получили сведения о несоблюдении ответчиком запретов и ограничений.

Следует отметить, что с 2000 по 2016 годы господин Савельев являлся депутатом Госдумы, в том числе членом комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, а затем был назначен членом Совета федерации от Тульской области. В СФ до своего ареста в 2024 году он входил в комитеты по бюджету и финансовым рынкам, а также экономической политике.

Согласно представленным господином Савельевым декларациям за 2015–2023 годы, его доходы как депутата и сенатора составили 45 млн 243 тыс. 721 руб. Сдача в аренду четырех объектов недвижимости в Нижнем Новгороде, проценты по займам, продажа машины и долей в ООО «Гранд Сетунь кафе», ООО «Синица кафе» и ООО «Яуза кафе» принесли ему еще 1 млрд 443 млн 270 тыс. руб., а вклады и ценные бумаги — 123,6 млн.

По закону, став депутатом и сенатором, господин Савельев не должен был заниматься бизнесом, однако прокурорская проверка показала, что в 2017 году он через ООО «Реалти Центр» приобрел 70% доли ООО «Спецстройсервис». Гендиректором первой компании являлась Ирина Кудряшова — помощник сенатора и «лицо, осуществляющее от его имени предпринимательскую деятельность», считает Генпрокуратура.

Участие господина Савельева в деятельности компании, отмечается в иске, подтверждается показаниями шести деловых партнеров сенатора, а также его собственными данными и госпожой Кудряшовой.

Согласно им, ответчик активно занимался строительным бизнесом, а для контроля за доходами компании распорядился создать ее совет директоров. Прибыль же «Спецстройсервиса» обналичивалась и через госпожу Кудряшову передавалась бенефициару — Савельеву. Женщина, согласно протоколу осмотра ее мобильного телефона, изъятого в ходе обыска, являлась лицом, «фактически распределяющим денежные средства в интересах Савельева».

Согласно информации ФНС, общество, фактически возглавляемое господином Савельевым, в 2017–2024 годах в качестве дохода получило 870 млн 802 тыс. руб., однако свою долю в нем сенатор не задекларировал, использовав подконтрольных лиц для того, чтобы спрятать имущество.

В свою очередь предоставление недостоверных сведений позволяло господину Савельеву сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью, что является «недопустимой формой сращивания бизнеса и власти», считают в ГП. Более того, отмечает в иске надзор, неисполнением требований антикоррупционного законодательства Дмитрий Савельев «перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества от ведения нелегального бизнеса».

Иск был направлен в Одинцовский суд, поскольку в относящейся к этому подмосковному городу деревне Таганьково до своего ареста и был зарегистрирован экс-сенатор. По требованию Генпрокуратуры с бывшего политика, а теперь заключенного СИЗО, было взыскано 609 млн 561 тыс. 411 руб., как доход, полученный из не предусмотренных законом источников. Для обеспечения иска ранее арестовали недвижимость господина Савельева в Нижнем Новгороде — помещения в крупнейшем в регионе торгово-развлекательном комплексе «Фантастика».

«Заявленные требования носят ошибочный характер и не соответствуют фактическим обстоятельствам»,— сказала “Ъ” адвокат господина Савельева Элина Фертикова, которая собирается обжаловать судебное решение.

Она утверждает, что господин Савельев никогда не владел долями «Спецстройсервиса». «Все сведения о юридических лицах, в которых Савельеву лично принадлежали какие-либо доли, достоверно отражались им в декларациях, в том числе сведения о компании “Офис-Центр”, которая владела долей в ООО “Риалти Центр” (владелец части “Спецстройсервиса”)»,— пояснила защитник. По ее словам, в соответствии с требованиями законодательства, после приобретения доли в «Офис-Центре» господин Савельев передал ее в доверительное управление Ирине Кудряшовой. Данный факт был отражен в Едином государственном реестре юридических лиц, сказала защитник. Она подчеркнула, что передача доли в управление госпожи Кудряшовой состоялась за несколько месяцев до покупки доли ООО «Спецстройсервис» компанией «Риалти Центр».

«Согласно иску, вмененная в качестве дохода Савельева сумма является прибылью ООО “Спецстройсервис”, а не самого ответчика. При этом сведения о прибыли ООО, указанные в иске, противоречат его бухгалтерской отчетности, по которой компанией в целом были получены миллиардные убытки, что и привело к введению в отношении общества процедуры банкротства»,— заявила адвокат.

По ее словам, основными доказательствами участия господина Савельева в деятельности компании стали показания заинтересованных лиц, которые сами проходят по уголовному делу о мошенничестве.

Уголовное дело, по которому ответчик обвиняется в подготовке убийства, рассматривается с участием присяжных в суде в закрытом для СМИ режиме. Кроме того, как рассказывал “Ъ”, на деньги господина Савельева претендует ПАО «Ак Барс Банк», кредитовавший связанный с ним бизнес, но не получивший возврат средств на сумму более 1 млрд руб.

Решение судов по искам Генпрокуратуры и банка может иметь преюдиционное значение для еще одного уголовного дела — о хищении в 2018–2019 годах 74 млн руб. из «Спецстройсервиса». Генпрокуратура не утвердила обвинение по данному делу для передачи в суд, указав, что в СКР не дали оценку действиям предполагаемого теневого собственника компании Савельева.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая