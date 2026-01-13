С горочки спустился

Продажи новых легковых автомобилей в 2025 году оказались ниже ожиданий экспертов: они снизились значительнее прогнозов из-за высокой ставки ЦБ и утилизационного сбора. Впереди «мертвые» зимние месяцы, и 2026 год в лучшем случае сможет повторить показатели 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году многие россияне обходили покупку автомобиля стороной из-за высоких ставок по депозитам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В 2025 году многие россияне обходили покупку автомобиля стороной из-за высоких ставок по депозитам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в 2025 году — после роста рынка в 2024 году почти на 49% — сократились на 15,6%, до 1,326 млн штук, подсчитал «Автостат» исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Это на 7% меньше изначального базового прогноза агентства, предполагавшего продажи 1,43 млн машин.

Согласно опросу “Ъ” среди дилеров, основные причины снижения продаж — высокая ключевая ставка и рост утилизационного сбора.

«Дело не в том, что проценты по автокредитам стали неподъемными. Высокое значение ключевой ставки подтолкнуло потенциальных клиентов воспользоваться выгодными предложениями банков по депозитам»,— уточняет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Средневзвешенная ставка по кредитам на официально представленные в РФ бренды, отмечает топ-менеджер, составила в прошлом году около 10%.

Впрочем, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич и директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров все же отмечают дорогое финансирование из-за высоких ставок по кредитам и лизингу. Дополнительным фактором, сдерживающим спрос, напоминает господин Иванов, стали слухи о возможном возвращении в страну ушедших брендов. «Как мы и говорили тогда, это невозможно в ближайшей перспективе. Но в тот момент это точно оттолкнуло от покупки многих потенциальных клиентов»,— считает он. Кроме того, на продажи повлияла ограниченная доступность автомобилей по многим маркам в четвертом квартале 2025 года, добавляет Андрей Терлюкевич.

По данным «Автостата», лидером рынка новых легковых автомобилей в 2025 году осталась Lada, хотя продажи бренда год к году сократились на 24,4%, до 329,89 тыс. штук, а доля — с 27,76% до 24,88%. На втором месте Haval, реализация которого упала на 9,1%, до 173,3 тыс. штук, а доля выросла с 12,13% до 13,07%. Топ-3 замыкает Chery с результатом 99,81 тыс. новых проданных машин, что на 36,4% ниже результатов 2024 года. Доля марки сократилась с 9,99% до 7,53%. Следом идут Geely и Belgee (де-факто машины Geely белорусской сборки): реализация первого упала на 36,9%, до 94,05 тыс. штук, второго — увеличилась на 96,5%, до 68,06 тыс. штук. Самые продаваемые модели, согласно агентству, Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50 и Geely Monjaro (см. таблицу).

Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Доля (%) Изменение год к году (%) 1 Lada Granta 146990 11,09 –27,0 2 Lada Vesta 79796 6,02 –35,2 3 Haval Jolion 65757 4,96 –21,6 4 Belgee X50 38304 2,89 25,0 5 Geely Monjaro 37660 2,84 –21,4 6 Haval M6 36093 2,72 –5,1 7 Lada Niva Legend 34310 2,59 –26,7 8 Lada Niva Travel 34076 2,57 –32,1 9 Changan UNI-S / CS55 PLUS 30600 2,31 –20,4 10 Lada Largus VP 27738 2,09 96,6 Открыть в новом окне Источники: «Автостат» и ППК.

Эксперты «Автостата» уточняют, что из топ-10 брендов на рынке меньше всего потерял Haval, а больше всего — Changan, продажи которого упали на 37,6%, до 66,24 тыс. штук. Самый значительный рост показал российский Solaris (де-факто Hyundai/Kia) — в 2,3 раза, до 34,51 тыс. штук. Отдельно отмечается рост продаж японской Toyota, чьи автомобили в РФ официально не поставляются,— на 40,3%, до 29,14 тыс. штук.

Доля китайских брендов в структуре рынка новых легковых машин в 2025 году, по оценке гендиректора агентства Сергея Целикова, составила 51,7% против 58,5% годом ранее.

«Снижение доли китайских брендов связано с запуском локальной сборки их моделей под новыми российскими марками»,— поясняет он. Доля прошлогодних автомобилей в продажах 2025 года составила 46,5%. Больше было только в 2009 году, когда после глобального финансового кризиса и перепроизводства доля прошлогодних автомобилей составляла 49%, напоминает эксперт. По словам собеседника “Ъ”, такая динамика — следствие затоваривания, случившегося еще в конце 2023 года.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, на рынке ожидаются «мертвые» январь и февраль. «Причина, во-первых, в частичном переносе спроса. Кто-то купил машину до нового года. Во-вторых, ценники уже идут вверх, а заемные деньги при этом дешевле не становятся. Плюс это традиционно неактивный сезон»,— поясняет эксперт. Небольшой всплеск спроса, полагает господин Кадаков, возможен не раньше апреля.

В целом на 2026 год у участников рынка и аналитиков прогнозы чуть более оптимистичные. Старший аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов полагает, что продажи новых легковых машин могут вырасти до 1,45–1,5 млн штук. Этому, по мнению эксперта, должны способствовать потенциальное снижение ставок и увеличение предложения более дешевых автомобилей. Господин Терлюкевич предсказывает повторение «календаризации» продаж прошлого года: провал в первой половине и рост во второй. В целом дилеры единогласно считают, что в лучшем случае рынок останется на уровне 2025 года. Аналогичного мнения придерживается Максим Кадаков, добавляя, что «год будет тяжелым».

Наталия Мирошниченко