Комика Гудкова оштрафовали на 11 тыс. рублей за пародию на песню Shaman

Красногорский городской суд Московской области оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. руб. по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства. Поводом стал клип «Александр Гудков — Я узкий», в котором используется аранжировка песни Shaman «Я русский».

Александр Гудков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Александр Гудков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд вынес решение по итогам психолого-лингвистического исследования, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья. Специалисты увидели в клипе Александра Гудкова признаки публичного «унижения достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения».

Клип «Я узкий» был опубликован на YouTube-канале юмористического шоу «Чикен Карри» в августе 2022 года, позже видеоролик был удален.