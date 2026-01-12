Экзаменам в ГИБДД сокращают сроки

ГИБДД предложила пакет нововведений для граждан, сдающих экзамены на права и получающих водительские удостоверения. Предельный срок, в течение которого подразделения должны будут назначать проверку практических навыков вождения, сокращается с 6 месяцев до 60 дней. ГИБДД также планирует исключить требование предоставлять медицинскую справку для экзамена — сведения о состоянии здоровья граждан будут поступать из реестра Минздрава.

10 января на regulation.gov.ru закончилось обсуждение проекта изменений, которые вносятся в постановление правительства №1097 «О допуске к управлению транспортного средства». Документ подготовили в ГИБДД.

Главное нововведение касается сроков сдачи практического экзамена на права. Сегодня на это дается шесть месяцев с момента сдачи «теории», дату определяет экзаменационное подразделение.

По новым правилам предельный срок сократят до 60 дней. Это потребовалось в целях «исключения фактов затягивания сроков сдачи практического экзамена», поясняет МВД.

Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева говорит, что проблема трех-четырехмесячного ожидания даты практического экзамена наблюдается во многих регионах. «За это время граждане утрачивают полученный в автошколе навык вождения,— говорит она.— По-хорошему предельный срок надо сокращать хотя бы до месяца». Практический экзамен следует назначать не позже, чем через неделю после «теории», считает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин. В советское время, напоминает он, многие водители не ездили за рулем зимой и выезжали только летом: утраченные ими навыки вождения провоцировали рост аварийности. Елена Зайцева отмечает, что во многих регионах остро не хватает экзаменаторов, из-за чего на подразделения ложится повышенная нагрузка. Без решения кадровой проблемы, считает она, экзамены будут, скорее всего, назначаться в последний из возможных дней. Официальный представитель МВД Ирина Волк в конце 2024 года говорила о почти 19-процентном некомплекте личного состава органов внутренних дел.

В постановление также вносятся поправки, связанные с оценкой здоровья водителей. Сейчас ГИБДД проверяет у граждан справку из водительских медкомиссий, где врачи должны проверять зрение, слух, различные болезни. С 1 марта 2027 года комиссии будут передавать данные в реестр Минздрава, с которым будет взаимодействовать ГИБДД: соответствующий федеральный закон уже принят. «Бумажная» медсправка как документ уйдет в прошлое, комиссии гражданам выдавать на руки ничего не будут. Заключения будут электронными и подписываться будут квалицированной электронной подписью.

В соответствии с тем же законом, с 1 марта 2027 года водители, у которых во время медосмотра или посещения поликлиники обнаружилась проблема со здоровьем, являющаяся противопоказанием к управлению автомобилем (например, ухудшилось зрение), будут обязаны в течение трех месяцев пройти внеочередную комиссию. Если это требование проигнорировано, то действие водительских прав будет приостановлено. Соответствующие поправки вносятся в 1097-е постановление.

И наконец, еще один блок поправок, предложенных ГИБДД, касается случаев, когда кандидаты в водители используют скрытые микрофоны или камеры, чтобы получать ответы от «помощников» (по аналогии с тем, как это делалось в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика») во время теоретического экзамена. Количество таких случаев растет, говорит МВД в пояснительной записке к проекту. В постановлении пропишут, что использование гаджетов на экзамене будет основанием для аннулирования его результатов. Пересдать в этом случае можно будет не раньше, чем через год.

Иван Буранов