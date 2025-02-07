Главные новости за 3 – 7 февраля. Саратов, Пенза, Астрахань, Волгоград

Астраханская областная дума лишила мандата супругу иноагента Олега Шеина. Елена Шеина досрочно прекратила свои депутатские полномочия по собственному желанию 13 января. Сегодня регпарламент официально исключил ее из депутатского состава.

Бюджет РФ выделил Саратову 12,3 млн руб. на переселенцев из других регионов. Помощь предназначена гражданам России, Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживали на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

На реконструкцию объектов культуры Саратовская область получила 2 млрд руб. с 2019 по 2024 год. Благодаря этим мерам посещаемость учреждений культуры в регионе увеличилась на 50%.

В Волгограде выбрали подрядчика для реконструкции памятника Ленину. Победителем стала компания «Производственно-коммерческая компания МАРШ» из Астрахани, предложившая выполнить работы за 7,1 млн руб.

Фонд развития промышленности выделил компании «Оазис жизни» из Астрахани 15 млн руб. на модернизацию производства очищенной воды. Сумма предоставлена на пять лет под 3% годовых.

Рекультиватор энгельсской свалки из Чечни подал в суд на районные власти и Сбер. Истец требует признать незаконными требования управления к банку об уплате по независимой гарантии.

Из Астрахани запуск рейса в Анталью ожидается в мае.

В Волжском «Автоматика Строй Сервис» выплатит 500 тыс. за коммерческий подкуп. В декабре 2023 года директор ООО перечислил руководителю образовательной организации 22,6 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа за документы о прохождении профобучения в сфере охраны труда и оказания первой медпомощи. На самом деле обучение не проводилось.

Суд отправил в колонию пензенца за гибель 18-летней пассажирки такси. Фигурант получил восемь лет колонии общего режима. Ему запретили управлять транспортом в течение трех лет. Суд обязал фигуранта выплатить родственникам погибшей девушки 4,3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, взыскал с него материальный ущерб в виде произведенных на погребение расходов.

Саратовский минздрав пообещал возобновить работу скорой в Федоровском районе. По данным прокуратуры, в районе не хватает одной из выездных команд медиков, которая ранее работала в селе Тамбовка и обслуживала близлежащие населенные пункты. Бригаду закрыли, что вызвало недовольство среди населения.

Прокурором Кузнецка Пензенской области стал Артем Леонтьев.

Мэр Пензы будет развивать микрорайон Заря с учетом мнения горожан. Олег Денисов подчеркнул задачу повысить транспортную доступность и реконструировать дорогу по ул. Новоселов в 2026-2027 годах. Напомним, главой города господин Денисов стал 5 февраля.

Следствие выясняет, почему в саратовской инфекционной больнице умирают пациенты.

В Пензенской области в 2025 году отремонтируют пять школ. Капитальный ремонт коснется учебных заведений в Белинском, Городищенском, Колышлейском, Кузнецком, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском и Нижнеломовском районах.

Минимальный размер оплаты труда в Пензе составил 22,5 тыс. руб.

В Саратове анонсировали приезд восьми трамваев «Богатырей-М».

В Саратове губернатор исключил высотную застройку Славянской площади. Ранее рассматривался проект строительства трех небоскребов между стелы «Саратов» и спорткомплексом «Звездный».

В Балакове замначальника участка пойдет под суд за гибель рабочих на заводе.

В Пензе возбудили дело против ИП за взятку сотруднику городской администрации. 17 января текущего года в Пензе фигурант передал должностному лицу управления муниципального имущества города 500 тыс. руб. в качестве взятки в салоне своей машины. Взамен предприниматель хотел получить в собственность земельный участок.

Волгоградский комитет транспорта отремонтирует автодорогу «Михайловка — Серафимович — Суровикино» в границах Серафимовичского района по решению суда.

Суд обязал администрацию Краснослободска организовать водоснабжение.

Главе СКР доложат по делу о нарушении жилищных прав инвалида в Волгограде.

Губернатор назвал причину появления облака со специфическим запахом в Астрахани. Причиной произошедшего стал запуск в работу установок на территории Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Красноярском районе.

Под Саратовом экс-главная медсестра ожидает суда по обвинению в получении взятки. С октября 2020 года по ноябрь 2021 года фигурантка получила от представителя коммерческой организации 185 тыс. руб. в качестве взятки. Взамен ей предстояло помочь с заключением медучреждением контрактов на поставку медицинской продукции и средств дезинфекции.

Стационарный комплекс «Авангард» в Астрахани откроют не позднее марта 2025 года. В настоящее время на территории учебно-методического центра военно-патриотического воспитания идут строительно-ремонтные работы. Объект располагается на ул. Дж. Рида областного центра.

В Саратове пост главы комитета по ЖКХ и благоустройству занял Владимир Чирсков.

Администрация Волжского бассейна очистит Волгу от полузатонувших плавсредств.

Росприродназор обвинил «Нижневолжскую нефтяную компанию» в 26-миллионном ущербе. В ходе проверки управление выяснило, что категория указанного земельного участка не установлена, там были проведены ликвидационные работы. Специалисты регионального ЦЛАТИ отобрали пробы почвы на площади 325 кв. м и выявили в них превышения по нефтепродуктам.

Волгоградец пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность. С января 2022 года по июль 2024 года фигурант приобретал у граждан и реализовывал иностранную валюту. У него не было на то необходимой лицензии. Мужчина незаконно заработал более 29,8 млн. руб.

Астраханский губернатор держит на контроле работы на АГПЗ после атаки БПЛА.

В Саратове в 2025 году установят фонари за 100 млн руб.

Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде до сих пор не расселили аварийный дом. Ранее проживающая в Волгограде женщина, у которой на иждивении имеется сын-инвалид, рассказала, что долгое время не расселяют жильцов многоквартирного дома по ул. Северный городок. Его признали аварийным в 2020 году.

В Балакове хотят открыть филиал Волжского университета водного транспорта.

В Саратове самовольно заняли часть стадиона «Сокол».

Обустройство платных парковок в центре Саратова вызвало вопросы у депутатов. Речь идет о стоянках на на ул. Московской между Рахова и Чапаева.

Арбитражный суд Саратовской области подвел итоги своей работы за 2024 год: рассмотрено более 93 тыс. дел.

На ремонт политехнического колледжа в Саратове готовы потратить до 80 млн руб. Заказчиком выступает ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж». Победителя аукциона определят 25 февраля.

После реорганизации долги саратовского муниципального учреждения достигли 90 млн руб. Представители КСП отметили, что при формате муниципального предприятия работа по погашению долгов велась активно, но после перехода в МКУ она почти прекратилась. Особенно выросли долги населения Гагаринского района.

В Саратове штрафы за рисунки и объявления на фасадах могут вырасти до 50 тыс. руб. Также планируется ввести новый состав правонарушения — использование мерцающих световых вывесок и светящихся конструкций, занимающих треть от полотна.

В Волгограде выберут подрядчиков для сноса трех расселенных аварийных домов.

В Саратовской области на ж/д путях получил травмы составитель поездов. Согласно предварительным сведениям, днем 3 февраля во время маневренных работ на железнодорожных путях составитель поездов получил травмы при наезде на него тепловоза в Саратовской области. Мужчину увезли в лечебное учреждение.

В Энгельсе подрядчика оштрафовали за срыв сроков проведения капремонта дома. ООО «Проф-Строй» обязан выплатить 70 тыс. руб.

Генпрокурор хочет знать, почему в Саратовской области регулярно отключают свет. В 2025 году планируются проверки организаций, не реализовавших свои инвестиционные программы. Из валовой выручки электросетевых компаний исключены расходы на невыполненные мероприятия на сумму 168,5 млн руб.

В Саратовской области рост зарплатных предложений составил 5%.

Волгоградским управляющим компаниям вынесли штрафы на 48 млн руб. за 2024 год. По данным областной ГЖИ, штрафы были выписаны за нарушение лицензионных требований, несоответствие нормам содержания домов и помещений, а также за несоблюдение законодательства об энергосбережении.

Авиаперевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) принял решение о приостановке полетов по маршруту Баку — Астрахань — Баку. Когда компания к ним вернется, неизвестно.

В Аткарске возведут водозабор и станцию очистки за 437 млн руб. Объект на ул. Лермонтова планируется построить до 15 ноября будущего года.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о назначении на пост министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Сергея Еськова.

Министра транспорта Саратовской области уволили за систематические нарушения сроков предоставления отчетности в финансовые организации. Из-за этого подрядчикам, занимающимся реконструкцией трамвайных маршрутов в Саратове, задержали оплату за выполненную работу.

РСК «Наследие» законсервирует здание оперного театра в Саратове. Контракт на сумму 23,426 млн руб. заключили 1 февраля. Аванс составил 30%, все работы должны быть выполнены до 30 апреля 2025 года.

В 2024 году на чиновников в Саратовской области потратили менее 60 млрд руб.

Волжский районный суд Саратова отправил бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» под домашний арест до 1 апреля. Речь идет о Владимире Попеко, обвиняемом в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Волгограде банку «Пойдем!» запретили рекламный слоган «Первый добрый банк» — такое решение приняло УФАС по Волгоградской области, которое поддержал арбитражный суд региона. Жалобу на банк подала жительница региона, обманувшаяся в ожидании беспроцентных кредитов.

Бывшие владельцы корпусов саратовской горбольницы снова обратились в суд. Коммерческие компании, связанные с семьей экс-мэра Саратова Олега Грищенко, подали ходатайства в Арбитражный суд региона о пересмотре решения о передаче недвижимости государству, вынесенного в марте 2023 года. В 2022 году областная прокуратура установила, что приватизация объектов прошла с нарушениями.

В Саратове противотуберкулезный диспансер присоединят к инфекционной больнице. Реорганизацию на заседании профильного комитета регионального парламента анонсировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Росимущество пытается свалить обязанность восстановить ОКН на ул. Огарева, 5 в Волгограде на «Дом РФ». «Дом РФ» выставил памятник на торги.

Пензенский депутат Сергей Ванюшин пойдет под суд после ДТП в новогодние праздники. Его обвиняются в мошенничестве в сфере страхования на 1,5 млн руб. Но машину он ремонтировал за свой счет.

Нина Шевченко