Суд отправил в колонию пензенца за гибель 18-летней пассажирки такси

Пензенский суд вынес приговор в отношении 49-летнего жителя областного центра по уголовному делу о гибели в ДТП 18-летней пассажирки такси (п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы поддержала гособвинение по уголовному делу. Фигурант получил восемь лет колонии общего режима. Ему запретили управлять транспортом в течение трех лет. Суд обязал фигуранта выплатить родственникам погибшей девушки 4,3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, взыскал с него материальный ущерб в виде произведенных на погребение расходов. В законную силу приговор не вступил.

Суд выяснил, что в ночь на 20 сентября минувшего года пьяный подозреваемый, которого ранее лишили права управления транспортом, ехал на своем автомобиле «Ниссан Мурано» по улицам Пензы и не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге «Вольксвагену Поло», уходя от преследования полицейских. Машина фигуранта врезалась в такси, после чего последнее отбросило на металлическое ограждение и световую опору. В итоге на месте погибла 18-летняя пассажирка такси, а водитель этого автомобиля получил вред здоровью средней тяжести.

Павел Фролов