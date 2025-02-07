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В Волгограде выбрали подрядчика для реконструкции памятника Ленину

В Волгограде выбрали подрядчика для реставрации памятника Ленину в Красноармейском районе. Победителем стала компания «Производственно-коммерческая компания МАРШ» из Астрахани, предложившая выполнить работы за 7,1 млн руб. при начальной стоимости контракта в 8,4 млн руб.

ООО «ПКК МАРШ» ранее работало в Волгоградской области, включая реконструкцию братской могилы в Сиротинской и надзор за объектами культурного наследия в Саратове.

Реставрационные работы должны быть завершены до конца 2025 года. Специалисты проведут исследование скульптуры и постамента, определят проблемные места, разработают систему подсветки и предложат цветовые решения для реконструкции. Также планируется замена канатов, обеспечивающих устойчивость конструкции.

Памятник Ленину высотой 57 метров был установлен в 1973 году. С тех пор он не подвергался капитальному ремонту.

Никита Маркелов

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