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Экс-замглавы Энгельсского района отправили под домашний арест до апреля

Волжский районный суд Саратова отправил бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» под домашний арест до 1 апреля включительно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации издания «ОМ», речь идет о Владимире Попеко, обвиняемом в злоупотреблении должностными полномочиями. С ноября по декабрь 2018 года он не передал на утверждение уполномоченному органу власти согласованный проект инвестпрограммы развития водоснабжения и канализации Энгельсского района. Из-за этого предприятие в 2019 году недополучило свыше 46 млн руб.

По данному факту возбудили уголовное дело, Владимира Попеко задержали. Ранее он занимал пост замглавы Энгельсского района. Следствие считает, что с 2018 по 2019 год фигурант причинил ущерб МУПу на сумму более 6,5 млн руб. В отношении Владимира Попеко расследуется и другое уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Так, в указанный период он допустил подключение АЗС к централизованной системе водоснабжения по необоснованно заниженной цене.

Павел Фролов

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