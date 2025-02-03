Экс-замглавы Энгельсского района отправили под домашний арест до апреля

Волжский районный суд Саратова отправил бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» под домашний арест до 1 апреля включительно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации издания «ОМ», речь идет о Владимире Попеко, обвиняемом в злоупотреблении должностными полномочиями. С ноября по декабрь 2018 года он не передал на утверждение уполномоченному органу власти согласованный проект инвестпрограммы развития водоснабжения и канализации Энгельсского района. Из-за этого предприятие в 2019 году недополучило свыше 46 млн руб.

По данному факту возбудили уголовное дело, Владимира Попеко задержали. Ранее он занимал пост замглавы Энгельсского района. Следствие считает, что с 2018 по 2019 год фигурант причинил ущерб МУПу на сумму более 6,5 млн руб. В отношении Владимира Попеко расследуется и другое уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Так, в указанный период он допустил подключение АЗС к централизованной системе водоснабжения по необоснованно заниженной цене.

Павел Фролов