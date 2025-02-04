На ремонт политехнического колледжа в Саратове готовы потратить до 80 млн рублей

В Саратовской области продолжается подготовка к капитальному ремонту политехнического колледжа. На сайте госзакупок объявлен новый электронный аукцион стоимостью более 39,5 млн руб.

Ремонтные работы включают внутреннюю отделку, штукатурку, облицовку и малярные работы, ремонт потолков, полов и лестниц. Срок выполнения — с даты заключения контракта до 1 августа 2025 года, работы будут разделены на восемь этапов. Гарантийный срок составит 50 месяцев.

Заказчиком выступает ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж». Победителя аукциона определят 25 февраля. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета в рамках программы развития образования.

Ранее были объявлены еще семь аукционов на ремонтные работы, включая кровлю, фасад, окна и двери, системы отопления и водоснабжения. Общая максимальная сумма этих контрактов составляет 40,5 млн руб. В совокупности на капремонт колледжа планируется потратить более 80 млн руб.

Никита Маркелов