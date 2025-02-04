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В 2024 году Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел рекордное число дел

Арбитражный суд Саратовской области подвел итоги своей работы за 2024 год: рассмотрено более 93 тыс. дел, что стало рекордом для учреждения с момента его основания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

В прошлом году в суд поступило свыше 34 тыс. заявлений, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. Среди них — жалобы, ходатайства и требования. В электронном виде было подано около 224,5 тыс. документов.

Роман Бусаргин поблагодарил коллектив суда за эффективную работу.

Никита Маркелов

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