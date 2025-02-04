После реорганизации долги саратовского муниципального учреждения достигли 90 млн

На заседании комитета по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле Саратовской городской думы обсудили претензии контрольно-счетной палаты к МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания населения». Выяснилось, что у учреждения дебиторская задолженность составляет 89 млн руб.

Представители КСП отметили, что при формате муниципального предприятия работа по погашению долгов велась активно, но после перехода в МКУ она почти прекратилась. Особенно выросли долги населения Гагаринского района. Депутаты считают, что причина роста задолженности связана с изменением юридической формы учреждения.

Депутат Андрей Аксенов подчеркнул, что при статусе муниципального предприятия директор мог самостоятельно заниматься погашением долгов, в то время как теперь эту ответственность несут депутаты. Игорь Фомин добавил, что проблема актуальна для многих МКУ, переведенных из МУП в 2024 году.

Вячеслав Тарасов отметил, что платежи выставляются, но не оплачиваются. Спикер гордумы Сергей Овсянников предложил подготовить письмо к исполняющему полномочия главы Саратова Павлу Суркову с особым мнением о проблемах МКУ и необходимости их решения.

Никита Маркелов