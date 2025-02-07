Кардиодиспансеру припомнят приватизацию

Лишившиеся зданий саратовского областного кардиодиспансера коммерческие компании подали ходатайства в Арбитражный суд региона о пересмотре решения о передаче недвижимости государству, вынесенного в марте 2023 года. В 2022 году областная прокуратура установила, что приватизация объектов прошла с нарушениями, и обратилась в суд. Как было ранее установлено, в 2006 году недвижимость перешла в собственность компаний, аффилированных с бывшим мэром города Олегом Грищенко. Экс-владельцы уже пытались оспорить первое решение суда, однако эксперты считают, что шансы на изменение сути судебного решения у них нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Грищенко возглавлял Саратов с 2006 по 2011 годы

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Олег Грищенко возглавлял Саратов с 2006 по 2011 годы

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Арбитражный суд (АС) Саратовской области 3 февраля принял к производству заявления ООО «Крокус» и ООО «Деметра» о пересмотре спора с ТУ Росимущества в регионе и областным правительством из-за шести корпусов ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» (ОККД) на ул. Крымской, 15 в Заводском районе (до 2020 года — ГУЗ «Городская клиническая больница № 12» (ГКБ-12), где ранее находилась больница ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (СПЗ)). Дело 11 марта рассмотрит судья Алина Громова.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал, что в 2006 году здания нынешней больницы приватизировали несколько собственников: МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (здание площадью 3,8 тыс. кв. м), ООО «Крокус» (884,7 кв. м), ООО «Геатон» (3986,3 кв. м), ООО «Деметра» (384,5 кв. м), ООО «Мираж» (789,6 кв. м). Кроме того, «Крокус», «Мираж» и «Деметра» имели в общей собственности еще одно строение на территории больницы площадью 8,51 тыс. кв. м.

Указанные ООО были созданы в июле 2013 года в процессе реорганизации, связанной с экс-главой Саратова Олегом Грищенко (который являлся и.о. главы города с декабря 2005 года, с марта 2006-го по 2016 год — мэром) из ООО «Парацельс» — «дочки» ОАО «Саратовский подшипниковый завод». Земельными участками под больницей общей площадью 20,9 тыс. кв. м владела мэрия. Прокуратура установила, что в период с 2010 года по 2023 год собственники сдавали комплекс ГКБ-12 в аренду госмедучреждениям, на чем заработали более 800 млн руб.

Надзорное ведомство усмотрело нарушение законодательства при приватизации зданий, и в марте 2022 года в интересах ТУ Росимущества в Саратовской области и регионального правительства подало иск в суд, чтобы истребовать из частной собственности спорные объекты. В акте суда первой инстанции отмечается, что 10 февраля 2006 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «СПЗ» было принято решение о создании дочерней компании ООО «Парацельс». Изначально уставный капитал сформировали в размере 215,7 млн руб., однако с 13 февраля организации в качестве активов передали недвижимость больницы ОАО «СПЗ». Такое решение единолично приняли участники ООО «Парацельс» — на тот момент его глава Олег Мясников и супруга будущего мэра Саратова Елена Грищенко.

Учредителями «Парацельс» являлись Владислав Малышев, Станислав Порваткин, Василий Омельченко и Александр Рожков. В ходе реорганизации компании были выделены ООО «Мираж» господина Малышева, ООО «Крокус» господина Порваткина, ООО «Геатон» господина Рожкова и ООО «Деметра» господина Омельченко. Они, по утверждению прокуратуры, состояли в деловых отношениях с Олегом Грищенко, который с 2003 года по 2005 год возглавлял СПЗ.

Арбитражный суд Саратовской области, приняв во внимание доводы прокуратуры, в марте 2023 года вернул в госсобственность здания кардиодиспансера и наложил обеспечительные меры до вступления постановления в законную силу. В апреле ООО «Мираж», ООО «Геатон» и ООО «Деметра» оспаривали решение первой инстанции в 12 Арбитражном апелляционном суде. Однако в июне суд не нашел причин удовлетворять их жалобу. После вступления в силу постановления Росимущество подало заявление об отмене ограничений на регистрационные действия, которое суд удовлетворил в конце июня.

В августе 2023 года представители ООО «Мираж» и ООО «Деметра» подали жалобу в Арбитражный кассационный суд, который в октябре не стал менять вынесенное в марте решение. При этом судебная коллегия отметила, что компании могут оспорить решение в Верховном суде (ВС) РФ. Такой возможностью ООО воспользовались в декабре, однако в феврале 2024 года кассация отказалась передавать дело на рассмотрение в ВС РФ, поскольку не обнаружила существенных нарушений норм материального или процессуального права. В том же месяце и повторно в августе компании подали жалобы на отказ судьи, но они не были приняты.

В декабре 2023 года прокуратура в интересах минздрава Саратовской области и ГУЗ «ОККД» подала иск в Арбитражный суд региона с требованием взыскать с бывших собственников 136,5 млн руб. за пользование кардиодиспансером. В конце 2024 года судья Вадим Бондаренко удовлетворил иск частично, взыскав с ООО «Деметра» 23,45 млн руб., с ООО «Геатон» — 32,4 млн руб., с ООО «Мираж» — 29,7 млн руб., а с ООО «Крокус» — 31,5 млн руб.

Перспектива того, что суд при пересмотре спора отменит ранее вынесенные решения, маловероятна, считает старший юрист национальной юридической компании «Митра» Елена Сулейманова. «В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N52 от июня 2011 года есть оговорка о том, что сделанные судом выводы относятся только к искам Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров коррупционной направленности. Настоящее же дело не связано с нарушениями коррупционного законодательства, что следует из принятых судебных актов, поскольку требования прокуратуры и правительства связаны с нарушениями законодательства о приватизации»,— пояснила эксперт.

Партнер консалтинговой компании Legal Principles Елена Ковалева предположила, что ООО подали заявление о новом рассмотрении исходя из срока исковой давности. «Интересно, что, по всей видимости, понимая, что решение принимается без должного погружения в исследование довода о начале течения срока исковой давности, суд указал, что не усмотрел оснований для его применения, в том числе исходя из принципа справедливости, с учетом того, что нельзя рассматривать данный правовой институт в качестве способа легализации незаконного приобретения имущества в ущерб интересам собственника, лишенного его помимо воли»,— заключила юрист.

Нина Шевченко