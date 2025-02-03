В Аткарске возведут водозабор и станцию очистки за 437 млн рублей

В Аткарске Саратовской области появятся водозабор и станция очистки воды от железа. Соответствующая информация была опубликована 1 февраля на сайте госзакупок.

Стартовая стоимость контракта составляет 436,9 млн руб. Объект на ул. Лермонтова планируется построить до 15 ноября будущего года. Заказчик работ — муниципальное учреждение «Благоустройство».

По словам главы района Виктора Елина, финансирование на строительные работы выделят в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Водозабор появится на территории бывшего аэродрома ДОСААФ.

Павел Фролов