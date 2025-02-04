В Балакове хотят открыть филиал Волжского университета водного транспорта

В Балакове Саратовской области может появиться филиал Волжского государственного университета водного транспорта (Нижний Новгород). Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Николай Панков.

В настоящее время в Балаковском промышленно-транспортном техникуме имени Грибанова проходят подготовку судоводители. Обучение по этой специальности получают 136 человек. Запуск образовательной программы осуществлялся при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Николай Панков назвал «хорошим преимуществом» для жителей Балакова возможность продолжить обучение в родном городе «по перспективным специальностям». В ходе встречи с замминистра транспорта РФ Константином Пашковым он предложил открыть филиал профильного вуза на базе техникума. Чиновник сказал, что изучит данный вопрос.

Павел Фролов