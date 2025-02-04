ДТП перенесли из-за праздников

Расследование уголовного дела в отношении депутата законодательного собрания Пензенской области Сергея Ванюшина завершено. В апреле 2024 года его обвинили в покушении на мошенничество в сфере страхования. Депутат хотел получить выплату в размере 1,5 млн руб. за аварию, которая произошла 4 января, при этом он не зафиксировал ДТП и покинул место происшествия. Его знакомый, начальник отделения ГИБДД, по запросу парламентария дал поручение инспектору ДПС составить для обвиняемого документ об аварии с другой датой (11 января). Однако страховая компания отказала депутату в выплате из-за ложных сведений. Один из сотрудников ГИБДД уже привлечен к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ванюшин заседает уже в третьем подряд созыве собрания Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Коммерсантъ Сергей Ванюшин заседает уже в третьем подряд созыве собрания Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Коммерсантъ

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела депутата заксобрания региона Сергея Ванюшина, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал, что господина Ванюшина обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). В деле также фигурируют сотрудники Госавтоинспекции. Один из них — бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД по Башмаковскому району Сергей Токарев. Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). На данный момент дело в суд не поступило. Еще один фигурант из числа сотрудников — инспектор Дмитрий Никитин.

Из приговора Дмитрию Никитину следует, что 4 января прошлого года Сергей Ванюшин на своем Mercedes-Benz S-класса врезался в фонарный столб в поселке Башмаково. О ДТП депутат не сообщил и скрылся с места аварии. Спустя несколько дней он решил получить выплату в размере 1,5 млн руб. по полису КАСКО за повреждения иномарки и обратился к своему знакомому, начальнику отдела ГИБДД, с просьбой помочь. Тот поручил своему подчиненному Дмитрию Никитину составить документ о ДТП, которое якобы произошло 11 января. Депутат направил отчет в страховую компанию, но там отказали в выплате из-за ложных сведений об аварии. В конце прошлого года Башмаковский райсуд признал инспектора виновным в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и оштрафовал на 40 тыс. руб.

Депутат заксобрания Пензенской области Сергей Ванюшин от «Единой России» с сентября 2022 года представляет избирателей округа № 12 Башмаковского, Белинского и Земетчинского районов. Парламентарий входит в комитеты регионального парламента по бюджетной, налоговой и финансовой политике, а также по агропромышленному комплексу.

Согласно данным Rusprofile, с июня 2015 по март 2017 года господин Ванюшин руководил компанией «Пензенские овощи», специализирующейся на выращивании зерновых культур. В настоящее время фирма ликвидирована. С декабря 2021 года он является учредителем и гендиректором ООО «МастерТранс» (МТ). Предприятие занимается грузоперевозками. За 2023 год выручка ООО составила 2,6 млн руб., а прибыль упала до нуля. Единственный заказчик — ГБУЗ «Башмаковская районная больница».

По данным Башмаковского райсуда, в декабре 2019 года Сергею Ванюшину грозило лишение водительских прав за обгон на дороге Р-22 в Мичуринском районе Тамбовской области в зоне действия знака «Обгон запрещен» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). В январе 2020 года депутат обжаловал решение в апелляции, доказывая свою невиновность. Однако суд не нашел причин для отмены постановления; тем не менее, административное преследование было прекращено ввиду истечения срока.

Связаться с господином Ванюшиным «Ъ» не удалось. Его помощница Татьяна Бертяшова назвала легшую в основу обвинения историю «странной». Она объяснила, что в день, когда произошло ДТП, начальник отдела ГИБДД по Башмаковскому району ехал следом за депутатом. «Он все это видел. Ванюшин спросил его, вызывать ли ДПС или он сам оформит ДТП. Начальник ГИБДД ему сказал, что если есть полис КАСКО, то ничего фиксировать не будем. Также он сослался на то, что авария произошла в новогодние праздники, и так как все отдыхают, оформят ее факт 11 января. Более того, когда страховщики отказали в выплате, Ванюшин ремонтировал машину за свой счет. Для меня непонятно, о каком мошенничестве идет речь, если машина разбита и в выплате ему отказали»,— прокомментировала помощница депутата.

Дата первого заседания в Ленинском райсуде Пензы пока не назначена.

Нина Шевченко