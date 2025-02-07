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Минимальный размер оплаты труда в Пензе составил 22,5 тысяч рублей

В Пензенской области минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 16,6% и теперь составляет 22 440 руб. Это изменение вступило в силу с 2025 года.

Минимальная зарплата применяется для регулирования оплаты труда и определения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для расчета страховых взносов. Администрация Пензы напомнила, что работники на полную ставку не должны получать зарплату ниже МРОТ.

В случае нарушения этого требования сотрудники могут обратиться в государственную инспекцию труда.

Никита Маркелов

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