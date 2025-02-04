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В Саратовской области на ж/д путях получил травмы составитель поездов

Саратовский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту травмирования мужчины 1966 года рождения на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, днем 3 февраля во время маневренных работ на железнодорожных путях составитель поездов получил травмы при наезде на него тепловоза в Саратовской области. Мужчину увезли в лечебное учреждение.

Следователи изучили место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося. В Западном МСУТ СК России напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил личной безопасности на территории железнодорожной инфраструктуры.

Павел Фролов

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