В Саратове самовольно заняли часть стадиона «Сокол»

Депутаты Саратовской городской думы обнаружили, что часть территории стадиона «Сокол» заняли без разрешения. Об этом сообщил Юрий Ерофеев на заседании комитета по городскому хозяйству и градостроительству 4 февраля.

По словам Юрия Ерофеева, ранее планировалось строительство автопарковки, но неожиданно на этой территории открылась автомойка. Депутат отметил, что мэрия взяла ситуацию под контроль и пообещала разобраться в ней.

Юрий Ерофеев уточнил, что спорная территория находится между зданием прокуратуры Ленинского района и центральным входом на стадион с Одесской улицы. Он рассказал, что предприниматели ранее просили разрешения разбить автостоянку, а затем — построить офисно-деловой центр. Депутат подчеркнул, что городская администрация была против такого предложения из-за возможных финансовых рисков.

Никита Маркелов