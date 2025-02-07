Саратовский минздрав пообещал возобновить работу скорой в Федоровском районе

Прокуратура Саратовской области требует возвращения дополнительной бригады скорой помощи в Федоровский район. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, в районе не хватает одной из выездных команд медиков, которая ранее работала в селе Тамбовка и обслуживала близлежащие населенные пункты. Бригаду закрыли, что вызвало недовольство среди населения.

В прокуратуре отметили, что подобные проблемы существовали и раньше. В ходе проверки выяснилось, что при реорганизации Федоровской районной больницы были прекращены работы двух бригад СМП на базе фельдшерско-акушерских пунктов в селах Морцы и Калуга. Медики обслуживали 11 сел.

Министру здравоохранения Владимиру Дудакову внесли представление с требованием устранить нарушение. Прокуратура организовала новую проверку, а губернатор Роман Бусаргин поручил минздраву решить вопрос в кратчайшие сроки. С 8 февраля бригада для отдаленных населенных пунктов возобновила работу и будет оказывать помощь жителям сел Тамбовка, Пензенка, Романовка и Калуга.

Нина Шевченко