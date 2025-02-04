Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде до сих пор не расселили аварийный дом

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в областном центре. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее проживающая в Волгограде женщина, у которой на иждивении имеется сын-инвалид, рассказала, что долгое время не расселяют жильцов многоквартирного дома по ул. Северный городок. Его признали аварийным в 2020 году.

Со слов заявительницы, здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии, но жильцам приходится оплачивать коммунальные услуги по высоким тарифам. Ситуация ранее освещалась в соцсетях.

Павел Фролов